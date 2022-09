Karol G: esta es la cirugía que se hizo por presión social a sus 18 años

Actualmente, Karol G es considerada una de las mejores artistas del género urbano. Su música se escucha en todos los rincones del mundo, gracias a éxitos como Provenza, Tusa, Ay, Dios mío, El makinon, entre otros.

Además de sus temas, la artista también se ha ganado el cariño de millones de internautas por su sencilla y desparpajada forma de ser. Generalmente, la paisa no ha tenido problema en hablar de su vida privada. De hecho, en su cuenta de Twitter suele responder sin tapujo a muchos comentarios que los internautas le dejan.

Recientemente, se volvieron tendencia unas declaraciones que Karol G dio en la revista Vogue sobre su vida privada. Para muchos de sus fanáticos, allí aparece un detalle desconocido.

En la charla mencionada, la paisa contó que durante un tiempo se tomó un descanso de su carrera musical y de las dietas, para disfrutar unos días de calma, alejada de las largas jornadas de trabajo y de ejercicio a las que está acostumbrada. “Yo vengo de mis vacaciones y te digo con toda la sinceridad que subí 12 libras, yo amo comer y qué pena decirlo, pero ¿por qué lo más chimba es lo que engorda? Yo empiezo mi tour en dos semanas y voy a grabar un video de algo que va a salir”, aseguró.

Para poder comer libremente, ‘La Bichota’ afirmó que la especialista que trabaja con ella ya le tiene diseñado un cronograma de preparación para sus próximos compromisos.”Por eso ya tengo a mi entrenadora que me planeó un plan macabro de entrenar doble jornada en ayunas, comiendo ensalada y carne a lo que marca, pero más por cómo me voy a ver es para rendir en el ‘show’, porque tiene una duración de tres horas”, dijo.

¿Cuál cirugía se hizo Karol G por presión?

Esas no fueron las únicas declaraciones que dio. Hubo otro detalle que terminó llamando aún más la atención de sus fanáticos. Según dijo, cuando tenía 18 años se sometió a una cirugía de aumento de busto, y lo hizo por presión social. “Desde pequeñitas todas las querían tener, yo durante mucho tiempo no lo quise, pero llegó un punto en el que dije: ‘las debo tener, soy la única que no las tiene’, y me puse, yo tengo aumento desde los 18 años. Lo hice porque todo el mundo lo hacía, el entorno alcanza a cambiar su pensamiento”.

Aunque aseguró que no se siente del todo cómoda con ese procedimiento, sí está satisfecha con su cuerpo, especialmente por los resultados que ha obtenido, gracias a su disciplina con el ejercicio y la buena alimentación. Según la intérprete, no lo hace por encajar dentro de la sociedad y con los estereotipos de la belleza de la mujer, sino, por el contrario, su motivación es la salud y para rendir mejor en sus shows, pues su capacidad pulmonar depende de una buena condición física.