Kepa Amuchastegui aclaró su situación: “no me estoy muriendo de hambre”

Uno de los actores más recordados de Betty, la fea, es Kepa Amuchastegui, quien interpretó a Roberto Mendoza, el padre de Armando Mendoza. Lleva más de 50 años en el mundo artístico. Se ha desempeñado no solo como actor, sino también como director y libretista.

Kepa Amuchastegui Foto: Jhoan Lopez

Dentro de las producciones más recordadas de las que ha hecho parte, se encuentran: Los pecados de Inés de Hinojosa, Yo soy Betty, la fea, Un ángel llamado Azul, Todas odian a Bermúdez, Yo no te pido la luna, La Pola, A mano limpia, La hipocondríaca, El tesoro, La ley del corazón, entre otras.

¿Qué le pasó a Kepa Amuchastegui?

Hace unos días, el legendario actor preocupó a sus seguidores pues, por medio de su perfil de LinkedIn, pidió trabajo para grabar audiolibros. La noticia fue malinterpretada por muchos usuarios, quienes llegaron a pensar que estaba pasando por un mal momento económico.

Debido a los múltiples comentarios que recibió, el actor aclaró su situación el pasado sábado durante una entrevista que le realizaron en el programa Bravíssimo de CityTv. “No hay que hacer escándalo, uno hace su trabajo y me encanta trabajar en esta profesión que escogí, sin pretender falsas famas. Soy de quitar y poner”, dijo inicialmente.

Luego, fue enfático en aclarar que no está atravesando una difícil situación económica, como muchos creyeron, aunque sí reconoció que en el mundo de la televisión muchas veces no hay trabajo y los ingresos económicos sí faltan: “no me estoy muriendo de hambre, para nada, tengo una casa, tengo un techo, tengo dos carros, tengo comodidades. Pero hay momentos en los que el flujo de entradas se reduce a cero”, comentó. Enseguida agregó: “me da hasta vergüenza estar, un poquito, mendigando o de pordiosero. Pero la realidad es que, en nuestra profesión de actores, directores y demás, pasada cierta edad, el trabajo empieza a escasear y eso es ley de vida, pasa en todas las profesiones. Pero en la nuestra es un poco más grave porque actores como yo, de mi edad, en mi época, cuando arrancábamos, no teníamos el privilegio de colaborar o contribuir a pensiones”, aseguró.

Canal de YouTube de Kepa Amuchastegui

Sobre su canal de YouTube, donde cuenta con casi 20 mil seguidores, el actor invitó para que puedan colaborarle con recursos económicos, generándole más reproducciones, ya que el trabajo que realiza en lectura, narración, locución, edición, musicalización y el tiempo, también requieren de un costo especial. “De esa gente, si hay un 10% que ponen tres dólares al mes, que no es mucho, podría dedicarme a tiempo completo a eso que estoy haciendo de leer poemas, novelas, contar cuentos de mi vida personal, anécdotas y demás, que es un canal divertido y netamente cultural”.