Khloé Kardashian tendrá otro hijo de Tristan Thompson ¿se reconciliaron?

Khloé le ha perdonado muchas infidelidades al deportista. En diciembre del año pasado, la madre de True decidió no darle más oportunidades.

Khloé Kardashian luce mejor que nunca, pero nadie se atrevería a decirle que el embarazo le sienta muy bien. La integrante del clan Kardashian, que en diciembre pasado fue noticia por su nueva separación de Tristan Thompson, padre de su hija True, volvió a ocupar los titulares por cuenta de una noticia que volvió a juntar su nombre con el de su ex.

Te puede interesar: Así Khloé Kardashian bajó más de 20 kilos, para lucir tan flaca como sus hermanas

Khloé, quien había anunciado un cambio en su vida después de la separación definitiva del padre de su hija, y que luego del adiós se veía más bella que nunca, había expresado, en más de una ocasión, que quería darle un hermano o hermana a su primogénita. Varios medios comenzaron a rumorar que la hermana de Kim y Kourtney efectivamente habría cumplido su sueño por medio de un vientre de alquiler. TMZ fue uno de los primeros en anunciar la llegada de un nuevo integrante a la familia de las Kardashian. “Nos dicen que el nacimiento es inminente, dentro de unos días. Otra fuente dice que es posible que el bebé ya haya nacido en el último día más o menos”, informaron hace unos días, y la noticia resultó cierta, pues el representante de la famoso grupo familiar emitió el comunicado que confirmaba la buena nueva. “Podemos confirmar que True tendrá un hermano que fue concebido en noviembre. Khloé está increíblemente agradecida con la extraordinaria madre subrogada por una bendición tan hermosa”.

Pues sí, Khloé Kardashian y Tristan Thompson, aunque separados y sin intenciones aparentes de volver, tendrán a su segundo bebé. Se dice que la empresaria, que anhelaba mucho volver a ser madre, ya había tenido resultados fallidos cuando intentó quedar embarazada por medio de la fecundación in vitro. En 2021, en medio de los esfuerzos por recuperar su unión, siguieron adelante con el proyecto de ser padres, esta vez por medio de la subrogación. El embarazo fue un éxito, pero la vida en pareja no, y un mes después de recibir la noticia de un nuevo hijo, se separaron y no en los mejores términos.

¿Cómo fue la historia de Khloé Kardashian y Tristan Thompson?

Khloé Kardashian y Tristan Thompson empezaron su romance en 2016. Los paparazzi los captaron en varios clubes nocturnos, a los que llegaban por separado, y hasta los captaron besándose. Ellos no hablaban del tema, pero en octubre de ese mismo año, una amiga de la pareja confirmó que estaban enamorados. La empresaria fue vista visitando a su amor en Cleveland, pues Thompson hace parte de Los Bulls, equipo de la NFL. En diciembre de ese año, el deportista se convirtió en papá, pues su ex, Jordan Craig, tuvo a Prince Oliver. Se dice que el nuevo romance de Tristan fue el causante de la ruptura con la madre de su hijo.

Su relación ya era oficial, y en abril del 2018 nació su hija True, pero los escándalos de infidelidad ya habían empezado meses antes: el deportista había sido fotografiado besando a dos mujeres en un bar de Washington y luego entrando con otra chica a un hotel. Su unión estaba en crisis, aunque habían declarado que lucharían por ella.

Tristan fue infiel con la mejor amiga de su cuñada Kylie

En febrero del año siguiente, el jugador de baloncesto volvió a ser infiel, y el portal TMZ reveló que había sido con Jordyn Woods, la mejor amiga de Kylie Jenner, una de las hermanas menores de Khloé, quien declaró que todo le parecía simplemente “asqueroso”. Cuando Woods dijo, en el programa de Jada Pinkett, la esposa de Will Smith, que sólo se habían besado, pero que no tuvieron sexo, la mamá de True le contestó en Twitter “¡Tú eres la razón por la que mi familia se separó!”. Ella decidió terminar, pero el primer cumpleaños de su hija marcó un nuevo acercamiento, que por supuesto, ninguno de los dos confirmó. La también modelo, quien era partidaria de la cercanía entre padre e hija, permitió que el canadiense pasara el tiempo de pandemia en su casa. Como siempre, sin confirmar, la socialité le dio una nueva oportunidad, y en marzo del 2021 ya buscaban una casa para los tres. Los medios no lo sabían, pero también querían darle un hermano a su primogénita y lo lograron un embarazo con éxito y por vientre de alquiler, en noviembre de ese año.

Te puede interesar: Después de Tristan Thompson, Khloé Kardashian revela que no quiere más citas

Otro engaño para Khloé: Tristan tuvo otro hijo con una entrenadora

En diciembre del año pasado, la entrenadora personal Maralee Nichols declaró que estaba a punto de dar a luz al tercer bebé del jugador de baloncesto. Una prueba de ADN certificó que era su hijo, y él admitió haber tenido un amorío con Maralee, justamente en marzo del 2021, cuando Khloé gritaba su amor a los cuatro vientos. La presentadora de 38 años dio por finalizada su relación, y a pesar de las mil disculpas de Tristan, apenas se hablan por temas de su hija y ahora, sobre el nuevo bebé. Ella, que dicen, se ve más bella después de la ruptura, parece estar enamorada de un misterioso empresario.