“Me asusté tanto”: los angustiantes momentos que vivió Laura Tobón en su parto

El nacimiento del bebé de la presentadora de Caracol Televisión, Laura Tobón, era uno de los más esperados del año pasado. Sin duda, la también modelo recibió el mejor regalo para recibir el Año Nuevo gracias a la llegada de su primogénito Lucca, quien nació el 29 de diciembre.

En su cuenta de Instagram, Tobón ha publicado algunas imágenes de su bebé, quien también tiene los ojos azules como ella y su esposo Álvaro Rodríguez. Aunque había estado ausente por estar dedicada a su postparto, la presentadora dispuso una parte de su tiempo este fin de semana para contarles a sus 3,5 millones de seguidores cómo fue exactamente el día del nacimiento de su pequeño. Según reveló, vivió angustiantes momentos pues llegó a sentir que su bebé estaba en peligro. Con un reel de fotografías y algunas imágenes de ese día, Laura Tobón reveló todos detalles para tener a su hijo en sus brazos. “El 29 de diciembre llegó Lucca. Estaba tan cómodo y feliz dentro de mí, pero mi cuerpo estaba reteniendo tanto líquido que decidieron inducir mi parto para no tener complicaciones. A las 7am comienza mi trabajo de parto; contracciones van y vienen mientras me ponen PITOCIN”.

Según relató, luego de unas horas comenzó a sentir que los latidos del corazón de su bebé se comenzaron a acelerar. Las enfermeras afirmaron que se dio porque el niño se había estresado. “Después de varias horas se escucha por el monitor que los latidos del corazón de Lucca se aceleran. De repente entran dos enfermeras al cuarto diciendo que el bebé está muy estresado, que hay que quitar el pitocin y la epidural. Empecé a ponerme muy nerviosa me asusté tanto por Lucca que mi corazón empezó a acelerarse”. Afortunadamente, contaba con la compañía de su esposo quien estuvo todo el tiempo a su lado dándole fuerza para que Lucca naciera en las mejores condiciones. “Me llené de fuerza y confianza gracias a él. Sin darnos cuenta ya estaba en 10 cm de dilatación y ¡empezó el momento de PUJAR! En este momento me sentí metida en una película donde todos me gritaban ¡¡¡”PUJAA, PUJAAA”. Finalmente, el bebé nació. La presentadora describió ese momento como el más “increíble y surreal que ha vivido”. El bebé nació pesando 3,7 kilos y midiendo 53 cm.

