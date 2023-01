‘La Descarga’: ¿por qué Carlos Calero interrumpió a Marbelle en su ‘show’?

Cada noche en La Descarga, el templo de la música, los participantes y por supuesto, los mentores, cautivan con sus presentaciones. Aunque con el paso de los días, el nivel de exigencia es mucho más alto, todos dan su mayor esfuerzo para demostrar por qué merecen continuar en el reality, que en este momento se encuentra en la etapa del ‘Campamento musical’.

Te puede interesar: Piqué publicó en redes su primera foto oficial con Clara Chía

¿Qué pasó con Marbelle en ‘La Descarga’?

En el más reciente capítulo, los mentores realizaron una descarga junto a los participantes que salvaron en la prueba pasada. Gusi y Byordy cantaron Amor y control; Maía y Sebastián ‘El Tren’ interpretaron Fabricando fantasías; Santiago Cruz y Junior deleitaron con Qué locura enamorarme de ti, y Marbelle y Mel García cautivaron con Entra en mi vida.

Más noticias de La Descarga ‘La Descarga’: así fue como Junior Bolívar perdió 69 kilos: “sufría mucho” El participante del equipo de Santiago Cruz reveló detalles de las situaciones que enfrentó antes de su radical cambio físico. Leer aquí: ‘La Descarga’: así fue como Junior Bolívar perdió 69 kilos: “sufría mucho” Stefany Zabaleta ‘La Descarga’: Maía rompió en llanto por su presentación ¡Impresionante! Stefany Zabaleta dejó sin palabras a Santiago Cruz, Maía, Marbelle y Gusi. Todos quedaron completamente asombrados en el ‘Campamento musical’ de La Descarga. Leer aquí: Stefany Zabaleta ‘La Descarga’: Maía rompió en llanto por su presentación

Esta última presentación estuvo cargada de tanta emoción y romanticismo que, incluso, el presentador Carlos Calero tuvo que entrar al escenario y cortar ese momento, pues Marbelle y su pupilo finalizaron la canción con sus rostros muy cerca, aunque era parte de la puesta en escena que acordaron previamente. “Qué pena interrumpir. Estamos al aire”, les dijo Calero, frenando inmediatamente ese momento. Enseguida agregó: “a partir de ahora, ‘Marmel’ se llama esto… Toma aire Marbelle, ¿estás bien?”.

La intérprete de Adicta al dolor reconoció que estaba un poco asustada. De hecho, al principio de la canción, tuvo que parar un momento, pues se puso nerviosa por el acercamiento que su pupilo estaba teniendo con ella, pese a que estaba cuadrado para que se hiciera así.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Sobre el momento, la cantante explicó: “yo tenía que estar muy concentrada porque además no me sabía esa parte de la canción, entonces estaba toda la mañana repasándola y cuando me coge Mel de la cintura, se me fue toda la letra, se me fue todo, pero volvió, nos volvimos a mirar a los ojos y ya esto fluyó”.

Santiago Cruz, Gusi y Maía resaltaron, además de lo musical, la gran química que hubo entre los dos. “La idea con la canción era esto también, (...) era seguir experimentando, seguir sacándolo a él de su comodidad y creo que estas canciones están haciendo mella en él y también que se exhibiera un poco más, que perdiera un poco el miedo a tocarme. Lo hablamos en el ensayo y le decía, con confianza, abrázame y la que se puso nerviosa fui yo”.