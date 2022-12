La ‘Gorda’ Fabiola engañó a empleada doméstica que robó a su hija y nieto

Fabiola Emilia Posada Pinedo, más conocida como La ‘Gorda’ Fabiola, volvió a ser víctima de una estafa junto a su familia, nuevamente, a causa de una supuesta empleada doméstica. Hace unos meses, la humorista de Sábados Felices contó que en el matrimonio de su hija Alejandra Valencia la pareja de recién casados fueron víctimas de robo. El día del enlace, una de sus empleadas se llevó todos los sobres de dinero que habían recibido como regalo de bodas.

Un caso similar, con otra mujer de servicios generales, se volvió a presentar en el hogar de la samaria de 59 años. Esta vez, su hija decidió contratar por internet a una empleada luego de no haber conseguido un contacto de confianza en las empresas recomendadas. “Grave error, pilas que ahí están los graves problemas, en internet”, le dijo la comediante a Lo Sé Todo.

Familia de La ‘Gorda’ Fabiola enfrentó a mujer que los estafó

La mujer fue a trabajar precisamente en un día muy especial para la familia. “Llegó la chica y tuve la oportunidad de conocerla el día que se graduó mi nieto. Espectacular, era una mujer muy atenta, una señora hecha y derecha. Entonces, le entregamos los regalos a mi nieto que incluía lluvia de sobres con dólares, y él guardó el dinero en su mesa de noche y esta china todo lo miraba, todo lo observaba, más inteligente que todos nosotros”, contó.

El susto llegó cuando, después, recibió una llamada de su hija contándole que el dinero de Samuel, más de un millón de pesos, que él pensaba disponer para una entrada a un concierto y un saco, estaban desaparecidos. La sorpresa para los seguidores de la comediante vino cuando Fabiola contó el modo que se ingeniaron para enfrentar a la culpable. “La llamaban y no contestaba, indudablemente se había robado la platica y no volvió. Como no nos contestaba utilizamos el teléfono de una amiga y la llamamos para un nuevo servicio, ella aceptó la cita y ahí le hicimos la encerrona. Le dijimos que íbamos a llamar a la policía, llamó a una amiga de ella y devolvió el dinero y hasta nos hizo un favor porque lo cambió a pesos colombianos”, reveló.