La verdadera razón por la que Michel Brown no estará en ‘Pasión de Gavilanes 2’

Franco Reyes, Pepita Ronderos, Norma Elizondo y posiblemente Juan Reyes no estarán en la nueva temporada de Pasión de Gavilanes.

Desde su primera salida al aire, por el canal Caracol, Pasión de Gavilanes ha sido todo un éxito. Casi 20 años después continúa cautivando a millones de televidentes alrededor del mundo. Dentro de poco comenzará la grabación de la secuela de la historia que, al parecer, iniciará con un crimen que involucra al hijo de una de las parejas protagonistas. En torno a su regreso a la pantalla chica hay mucha expectativa.

Varios actores, que hicieron parte de la primera entrega ya confirmaron su participación. Sin embargo, hay otros que no se volverán a ver. Tal es el caso de Michel Brown, quien interpretó a Franco Reyes, uno de los hermanos protagonistas de la historia. El verdadero motivo por el cual estará ausente es porque “Voy a estar en otro proyecto y por eso no voy a poder participar. Creo que gran parte del elenco sí va a poder estar. Leí una pequeña sinopsis y la historia se oye increíble. Va a hacer un golazo y una gran experiencia”, dijo en diálogo con Juan Etchegoyen, en el programa Mitre Live.

¿Cuándo se podrá ver en la pantalla chica la nueva temporada de Pasión de Gavilanes?

En cuanto al inicio de las grabaciones, Michel Brown afirmó que, posiblemente, arrancarán en noviembre o diciembre, aunque para el estreno todavía no hay una fecha confirmada. Se especula en redes sociales que los primeros capítulos podrían estar listos para el 2022. “Sé que la posibilidad está y escuché que quieren en noviembre o diciembre arrancar a grabar. Al mismo tiempo que ellos empiecen, yo no voy a poder estar. En ese momento voy a estar trabajando en Bogotá seguramente y después en México”, explicó el actor argentino.

Por su parte, la actriz Lorena Meritano quien le dio vida a Dinora Rosales, afirmó que no la llamaron. “No fui convocada. Dinora se murió, pero bueno sabemos que en ficción puede pasar cualquier cosa. No fui convocada. Sé que la están escribiendo, sé que se va a hacer en Colombia y sé que va a tener protagonistas más jóvenes y algunos de los anteriores van a estar, pero no fui convocada”, dijo en el programa Acceso Directo.