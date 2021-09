Las personas de la vida de Martín Elías que no aparecerán en ‘El Hijo del Cacique’

En la novela que narra la vida del hijo menor de Diomedes Díaz y Patricia Acosta, son varios los personajes de la vida real que no harán parte de la producción.

Desde que se estrenó El Hijo del Cacique, muchos televidentes y usuarios de las redes sociales se han preguntado por qué algunas personas importantes en la vida de Martín Elías no aparecerán en la bioserie. Esto ha causado revuelo en los fanáticos del Intérprete vallenatero. A continuación, te contamos qué amigos y familiares del intérprete de 10 razones para amarte no se verán en la novela.

Te puede interesar: Actor que interpreta a Diomedes Díaz, en ‘El hijo del Cacique’, fue amenazado

En un inicio, el acordeonero se iba a interpretar a sí mismo en la historia de Martín Elías. R8 como también es conocido, fue uno de los amigos más cercanos del hijo de Diomedes Díaz. Fue su acordeonero durante ocho años, y juntos recorrieron muchas partes de Colombia y el mundo con su música. Al parecer, por desacuerdos con la producción, Rolando Ochoa decidió no participar.

Caya Varón fue el primer gran amor de Martín Elías y la madre de su primogénito, Martín Elías Jr. Según reveló la empresaria, ella no dio la autorización para que su historia de amor y su nombre fueran utilizados dentro de la bioserie, ni tampoco las experiencias vividas con su hijo. “Es la historia contada por lo que vivieron Santos, Lucho, Chu y Mami Patri con Martín. Si pregunta si autorizamos, NO, la parte de Jr y mía no está autorizada”, dijo a través de una dinámica de ‘preguntas y respuestas’.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La comunicadora social fue la segunda esposa del cantante y madre de Paula Helena, hija menor de Martín Elías. La mujer tampoco autorizó sus derechos, y por esa razón aparecerá un personaje similar a ella, pero con un nombre diferente. “No tengo nada que opinar, no hice parte de este proyecto y pienso que las personas que deben opinar acerca de él son las que participaron y cedieron sus derechos”. Usuarios en redes aseguraron que, sin ella y su hija, la historia de Martín no tendrá ningún sentido, pues fueron las mujeres más importantes en sus últimos años de vida.

Fue un amigo inseparable, confidente y asistente de ‘El terremoto’. Rafael viajaba con Martín Elías el día del accidente que le cobró su vida. Al parecer, al hombre no lo tuvieron en cuenta para ser parte de la novela.

Te puede interesar: Fotos: conoce a Milciades Cantillo, Martín Elías en ‘El Hijo del Cacique’