Laura Barjum y los tres pecados en la moda que jamás se deberían cometer

Para Laura Barjum, “la moda es muy libre y no debería haber reglas. Debería solamente hacerte sentir bien”. No obstante, considera que hay tres pecados que no se deben cometer a la hora de vestirse adecuadamente.

Tres pecados en la moda

1) No usar la talla correcta. “Debes tomarte el tiempo de medirte las prendas”. Que no te quede tan grande, pero tampoco tan pequeña que termine resaltando atributos que no quedan bien. “Lo ideal es que te horme y te haga sentir bien”, dice Laura.

2) “Otro pecado es una falta de coherencia entre tu edad y lo que llevas puesto”, comenta la exreina, y menciona que a veces “las chiquitas quieren verse mayores y se visten y maquillan para eso y no se ve bonito”. O una señora muy madura con un cuerpo de mujer que pretende verse menor. “Creo que hay formas de aprovechar cada una de las etapas, sin poner etiquetas, porque la moda es libertad, es gozarse la etapa en la que estoy como hombre o mujer”.

3) Y un tercer pecado es “el exceso de mostrar marcas. Es algo innecesario tener el logo y el nombre de la marca en cada una de tus prendas”.

Firma de autógrafos con Laura Barjum

La Revista Vea y el Centro Comercial Santafé te invitan disfrutar de una tarde de moda y tendencias con Laura Barjum el jueves 31 de marzo a las 5:00 p.m. al final de la plaza Ecuador, piso 1 del centro comercial. La exreina hablará sobre las últimas tendencias de moda y nos dará unos truquitos de belleza infalibles. ¡Te esperamos!

