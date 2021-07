Laura Londoño de ‘Café, con aroma de mujer’ anunció que está nuevamente embarazada

Te puede interesar: Yerry Mina y su pareja serán padres por primera vez

La actriz Laura Londoño ha gozado de gran reconocimiento por su participación en varias exitosas producciones colombianas como La ley del corazón, Rafael Orozco, Bloque de Búsqueda, entre otras.

La también modelo antioqueña, dio vida a Gaviota, en la nueva adaptación de Café, con aroma de mujer. Actualmente, después de finalizar las grabaciones, la actriz realiza una gira de medios para promocionar la telenovela. En su paso por el programa En casa con Telemundo, sorprendió con un anuncio que muy pocos esperaban. En días pasados se rumoraba que la paisa estaría nuevamente embarazada, pues en sus fotos sus seguidores notaron una pequeña ‘barriguita´, así que los presentadores no desaprovecharon la oportunidad para que ella misma despejara las dudas.

“Aquí yo me doy cuenta que, esta falda está como muy cortica, pero realmente no es que esté muy cortica, sino que ya no me baja. Me enteré hace un par de meses, creo que me inspiré en Gaviota, la vi a ella en embarazo y dije ‘esto está como muy lindo’ y siempre sentí que había que darle un hermanito”, afirmó la actriz, quien ya es madre de Allegra, su hija mayor, que ya tiene un año y diez meses.

“Mira que noticia, la cigüeña viene en camino, Laura muchas felicidades, que emoción”, dijo uno de los presentadores, mientras le entregaba unos globos en forma de lunas, estrellas y corazones con los colores azul y rosado, pues todavía no se conoce el sexo del bebé. Además, la antioqueña afirmó que siempre pensó en darle un hermanito a su hija Allegra para que se acompañaran.

¿Quién es Santiago Mora, el esposo de Laura Londoño?

El 7 de diciembre del 2018, la actriz se casó con el empresario Santiago Mora, a quien conoció en un Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. Una amiga en común los presentó. En una entrevista con RCN, la actriz, que interpreta a Gaviota, dijo:

“Básicamente, ha sido la fecha y el evento que marca nuestra relación, aunque es muy raro, porque desde que nos casamos es que como si tuviéramos dos aniversarios, lo que celebrábamos antes era la fecha en la que nos convertimos en novios, que fue en el Festival, y ahora nuestro aniversario de matrimonio es en diciembre”.

Según ella, su esposo Santiago logró que su vida cambiara completamente, pues antes no estaba en sus planes casarse ni tampoco ser madre, pero su esposo logró que cambiara de percepción y ahora conforman una familia feliz.