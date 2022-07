Laura Tobón se despide como presentadora de ‘La Voz Kids’ con este emotivo video

Una nueva temporada de La Voz Kids llega nuevamente a las pantallas del canal Caracol. Esta noche, a partir de las 8:00 p.m. los televidentes podrán disfrutar nuevamente de la ternura y el talento de los niños de varios rincones del país.

Te puede interesar: Nuevos jurados, presentadores y modalidades: lo desconocido de ‘La Voz Kids’

En esta oportunidad, el grupo de entrenadores estará conformado por Nacho, Kany García y Andrés Cepeda, quien se ha convertido en todo un ícono del reality. Laura Acuña e Iván Lalinde estarán en la conducción.

Laura Tobón, presentadora de ‘La Voz Kids’ se despidió de esta temporada

Durante cuatro temporadas, los televidentes se acostumbraron a ver en la conducción principal a Laura Tobón, quien con su belleza y carisma con los niños, logró conquistar los corazones de los televidentes. En la edición del año pasado se mostró mucho más nostálgica con las historias y presentaciones de los pequeños, pues por el embarazo estaba más sensible, así lo expresó ella misma. Sin embargo, en esta oportunidad, la presentadora no hará parte del proyecto. En su reemplazo llegó Iván Lalinde.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 3,8 millones de seguidores, la presentadora y modelo Laura Tobón se despidió de La Voz Kids con un conmovedor video y unas emotivas palabras.

Primero comenzó agradeciendo por todo el apoyo que le brindaron durante el tiempo que estuvo en el reality musical. “GRACIAS GRACIAS GRACIAS @lavozkidscolombia Sólo tengo un inmenso agradecimiento por haberme dado la oportunidad de acompañarlos durante 4 temporadas en el programa más mágico de nuestro país”.

Vea también: VIDEO: ¡Wow! Así luce Luisa Fernanda W con menos de seis meses de embarazo

Enseguida, se refirió a todos los niños que pasaron por el diamante de La Voz Kids, que la conmovieron no solo a ella, sino a todo el país con sus increíbles voces y sus inspiradoras historias de vida. De igual manera, mencionó a todos sus compañeros, a quienes lleva en el corazón. “En mi corazón me llevo a cada uno de los niños que he visto crecer y cumplir sus sueños. Me llevo en el alma esas personas con las que pude trabajar durante varios años, una producción maravillosa y única, compañeros de trabajo que jamás olvidaré. Sobre todo, a esos angelitos que creyeron en mí y con amor me vieron crecer año tras año”.

La publicación está acompañada de un emotivo video, donde muestra algunos apartes de lo que fue su participación como presentadora de La Voz Kids y La Voz Senior. “Qué falta me van a hacer pero esto no es más que un hasta luego. Les deseo lo mejor en esta nueva temporada que llega a seguir alegrando los corazones de todos los colombianos. Estaré pegadita con Lucca acompañandolos sin falta. Los quiero familia”.

Te puede interesar: “Me asusté tanto”: los angustiantes momentos que vivió Laura Tobón en su parto

¿Por qué Laura Tobón no estará como presentadora de ‘La Voz Kids’ esta temporada?

Con el mensaje, la presentadora Laura Tobón afirmó que no es una despedida definitiva, sino solo un “hasta luego”. Con ese detalle, deja abierta la posibilidad de tener un futuro regreso al programa.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La razón por la que no podrá estar en esta temporada de La Voz Kids, de acuerdo con lo que se ha conocido, al parecer es por disponibilidad de tiempo, porque su primogénito Lucca todavía requiere de su presencia y tan solo tiene un poco más de seis meses.