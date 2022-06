El noviazgo de Andy Rivera y Lina Tejeiro fue uno de los más estables de la farándula nacional. Aunque terminaron hace muchos años, todavía sigue siendo un tema del cual se habla constantemente en redes sociales y medios de comunicación.

El motivo de la ruptura siempre ha sido un interrogante que los internautas se han hecho a lo largo de los años, pues se han hecho muchas conjeturas, pero hasta el momento, ninguno de los dos había hablado al respecto.

Muchas veces, se rumoró que Lina y Andy habían regresado porque habían sido vistos juntos en México y Miami. Sin embargo, ambos se encargaron de desmentirlo a través de sus redes sociales, asegurando que estaban disfrutando de su soltería.

Lina Tejeiro confirmó que volvió con Andy Rivera, pero no duró por infidelidades Foto: Instagram

Lina Tejeiro calificó de doloroso y tóxico su amor con Andy

Hace pocas horas, la actriz Lina Tejeiro realizó una entrevista con su mánager Claudia Serrato, y allí reveló varios detalles de su vida personal, entre ellos, la verdad de su relación con Andy Rivera de la cual se han dicho muchas cosas.

“Siento una gratitud inmensa por él, por lo que vino a enseñarme, por lo que vino a mostrarme, porque fue un gran maestro. Lo voy a querer por el resto de mi vida, va a ser una persona muy importante, pero es una página que ya hay que pasar, que hay que decir: bueno, ya, hay que soltar”, dijo Lina.

Asimismo, confirmó que efectivamente, los rumores que rondaron durante varios meses sobre una posible reconciliación fueron completamente ciertos. Según dijo, sí intentaron volver varias veces, pero al final no lo lograron por temas de infidelidad. “Le agradezco por todo lo que ha hecho, por todo lo que fuimos. Realmente, hace muy poco finalizó esta relación. Nosotros estuvimos juntos hasta marzo, intentando, tratando de reconstruir. Sí, estábamos intentando, juntos otra vez; sí, estábamos en Miami, y sí queríamos escribir una historia con final feliz”, aseguró.

Finalmente, dijo que definitivamente las cosas no se dieron y terminaron su relación después de varios años de intento y varias infidelidades. “A veces uno no puede remar contra la corriente y si no es de tu talla, pues no lo fuerces, no es de tu talla, no hay nada que hacer. Fue un amor doloroso, tóxico, con infidelidades de aquí pa’ allá y de allá pa’ acá”, puntualizó Tejeiro.

