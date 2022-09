Lina Tejeiro se ha ganado un lugar en la televisión colombiana y en las redes sociales, donde muchos de sus seguidores la aplauden por su buen carácter y las ocurrencias que sus fanáticos disfrutan siempre. La actriz, que acumula 9.7 millones de seguidores en Instagram, volvió a ser tendencia, esta vez por un tema de salud.

Vibiana Tejeiro, la mamá de la llanera, preocupó a los seguidores de la artista cuando compartió en sus redes, un video de su hija acostada en una camilla. Luego, fue la actriz de La ley del corazón quien dio un parte de tranquilidad y explicó la razón por la que fue ingresada desde la noche anterior.

Lina Tejeiro preocupó a sus seguidores tras ser hospitalizada por infección

Hace unas horas, la ex de Andy Rivera contó que todo inició con un dolor de espalda que se le trasladó hasta la vejiga. “Resulta que yo sufro de reflujo urinario, o sea se me devuelve el chichí, y por eso me dan infecciones urinarias desde muy chiquita. Me vine para la clínica y me están estabilizando, porque tenía todos los síntomas para otra pielonefritis porque siempre me da eso, Estoy aquí esperando que me den el resultado del urocultivo para saber cuál es el paso a seguir” , explicó en un video.

Además de agradecer a quienes se han preocupado por su estado de salud, también aclaró un detalle para aquellos que “se creen doctores” “Voy a aclararles algo porque en Instagram me están diciendo ‘eso te pasa por tener relaciones sin protección’, a ver, hace días no pasa, desde muy chiquita sufro de los riñones porque estudiaba en un colegio militar donde no podía orinar siempre, así que no supongan, no es por eso, ojalá, pero no” , finalizó en medio de risas.