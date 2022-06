Lina Tejeiro reveló la razón de su ausencia en redes sociales estos días

Lina Tejeiro, además de actriz, es una de las famosas colombianas más activas en redes sociales. En su cuenta de Instagram supera los 9 millones de seguidores, con quienes interactúa diariamente.

Es normal que Lina publique algunos detalles de su vida personal y profesional. De hecho, sus seguidores están acostumbrados a que, generalmente, desde que comienza el día la actriz ya les está contando cuáles son sus planes.

¿Por qué Lina Tejeiro se ausentó de sus redes sociales?

Tal fue la preocupación de los seguidores de la actriz, que, incluso, muchos llegaron a pensar que podría estar enfrentando algún problema de salud. Sin embargo, después de varios días de incertidumbre, Lina reapareció, y le contó a sus seguidores el motivo de su ausencia.

La razón principal del alejamiento de Lina se dio porque estuvo muy ocupada trabajando en un nuevo proyecto, lejos de Bogotá. Además, señaló que en el lugar en el que se encontraba no tenía señal de celular y por eso no podía compartir contenido en sus redes sociales.

“Me desaparecí una semana completa, me desconecté de las redes sociales y lo disfruté tanto, pero mucha gente estaba preocupada, que si estoy bien, que si me pasó algo, que por qué no aparecía, tranquilos, estoy divinamente, perfecta, preciosa, estoy muy bien. Andaba perdida porque andaba grabando un proyecto que apenas pueda les contaré de qué se trata”, dijo la ex de Andy Rivera.

De igual manera, señaló que disfrutó estar ausente un tiempo de redes sociales, pese a que su porcentaje en pantalla tuviera un leve disminución. “Una semana grabando fuera de Bogotá y no tenía señal, los dejé descansar un buen rato. Honestamente, yo también descansé de las redes sociales. Mi porcentaje en pantalla bajó un 26 %, me felicito, pero ya esta semana ese porcentaje cambiará”.

