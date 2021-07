Lina Tejeiro: un año de su cirugía de biopolímeros

Te puede interesar: Ami Rodríguez, Yeferson Cossio. Esto ganan en promedio algunos youtubers

Hace un año, la actriz Lina Tejeiro se enfrentó a una cirugía de extracción de biopolímeros de sus glúteos, pues su salud se estaba viendo muy afectada. A través de fotos y videos subidos a sus historias de Instagram, la reconocida actriz e influenciadora mostró todo el proceso que vivió antes, durante y después del procedimiento quirúrgico.

“Hoy cumplo un año exacto de haber hecho el retiro de los biopolímeros y de poder decir que ya estoy bien y no tengo nada extraño en mi cuerpo. Ya pasé esa página. Les voy a mostrar aquí cómo estaba hace un año y les iré contando sobre el proceso”, les contó a sus 8 millones de seguidores.

En los clips, se observa a Lina en el quirófano, mientras le ponían aparentemente la anestesia para realizar el procedimiento. Además, aprovechó para mostrar una resonancia, donde se veían unas esferas blancas, que hacían referencia a los biopolímeros de esa zona de su cuerpo.

“Dentro de todo este proceso que yo no pedí en ningún momento, es que aprendí mucho, crecí mucho. Un proceso de aceptación durísimo porque yo jamás pedí que me pusieran biopolímeros ni que me hicieran daño, pero hoy en día miro hacia atrás y digo bueno, qué lindo lo que viví y estoy agradecida por eso”, aseguró.

Por su parte, también aprovechó para enviarles un mensaje a todas las seguidoras que han seguido desde el principio este duro momento de su vida para que no caigan en la misma situación: “el consejo no es preguntarse por qué a mí sino para qué a mí, y estoy segura que a mí me pasó para que ayudara a muchas niñas y muchas mujeres que pasaron por la misma situación o que en algún momento pensaron que querían inyectarse algo. Eso es lo bueno y lo bonito de todas estas situaciones”, resaltó.

Al final de las imágenes, se observa a Lina haciendo ejercicio después de varios días de la cirugía. Además, destacó que a los 17 días de la operación pudo sentarse.