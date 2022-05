Lincoln Palomeque le envió emotivo mensaje a Carolina Cruz en el Día de la Madre

Hace unas semanas, el actor Lincoln Palomeque y la presentadora Carolina Cruz hicieron pública su separación después de varios meses de rumores. Por lo que se ha podido observar en sus redes sociales, la expareja ha tenido que turnarse para compartir tiempo con sus hijos, sobre todo, los fines de semana.

Te puede interesar: Esto es lo que tuvieron en común los hijos de Carolina Cruz al nacer

Por ejemplo, en Semana Santa, Lincoln se quedó con Matías, y Carolina, con Salvador. En el Día del Niño, fue el actor de Café, con aroma de mujer quien compartió con los niños, mientras la presentadora atendía unos asuntos laborales.

Lincoln Palomeque felicitó a Carolina Cruz del Día de la Madre

Ayer se celebró el Día de la Madre, y en redes sociales fueron tendencia varias publicaciones por parte de los famosos, quienes mostraron cómo celebraron ese día tan especial. Aunque Lincoln Palomeque y Carolina Cruz se separaron hace unas semanas, el actor sorprendió a sus seguidores al dedicarle unas emotivas palabras a la madre de sus dos hijos, Matías y Salvador.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“El amor más fuerte, puro y sincero, la labor más valiosa que pueda existir, proteger, guiar, cuidar, feliz día de la madre para ti @carolinacruzosorio y para todas las madres, Dios las ilumine en esa gran misión y las bendiga siempre”, escribió en la descripción de una publicación, que está acompañada de una foto de la presentadora de Día a Día junto a los niños.

Esa publicación dejó en evidencia que aunque están separados, siguen llevando una muy buena relación por el bienestar de sus hijos. De hecho, cuando anunciaron que ya no estaban juntos como pareja, aclararon que seguirán “construyendo como padres, amigos y compañeros de camino en la vida”.

Te puede interesar: Así festejó Evaluna, esposa de Camilo, su primer Día de la Madre con Índigo

Los internautas no pasaron desapercibido el mensaje y aprovecharon para elogiar la madurez con la que la expareja ha llevado su separación. “Te admiro y te felicito por valorar a la madre de tus hijos así no estén juntos... más hombres así por favor”, “qué bonitas palabras para la mujer que le dio vida a los más grandes amores de tu vida... tus hijos”, “me parecen tan lindos ojalá algún día vuelvan”, “qué madurez no están juntos, y él sigue siendo especial”.