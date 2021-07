Lo que odia JLo de su novio Ben Affleck, dicho por ella misma

Hace más de dos años a Ben Affleck lo sorprendieron con un enorme tatuaje de un ave fénix que renace de las cenizas en su espalda. Las imágenes fueron captadas en Hawai donde él descansaba en la playa. Esto sumado al sobrepeso que lucía el actor en ese momento, lo convirtió en objeto de burlas en redes sociales que lo calificaban de desesperado, entristecido y preso del mal gusto al punto de hacerse un enorme tatuaje atiborrado de colores, luego de su divorcio de Jennifer Garner, la madre de sus tres hijos.

También te puede interesar: JLo, Jennifer Garner y otros 5 amores de Ben Affleck

Ella concedió una entrevista donde responsabilizó al actor de la ruptura y fue interrogada por el tatuaje, a lo que respondió que no le gustaba. Meses después Jennifer López, quien era su ex para ese momento, fue al programa Watch What Happens Live y el presentador Andy Cohen le preguntó sobre el mencionado tatuaje y ella respondió que era horrible. “Es horrible, tiene demasiados colores. Sus tatuajes siempre tienen demasiados colores. No deberían ser tan coloridos. Deberían ser más geniales”, sostuvo.

Anteriormente en 2016, Affleck aseguró que el tatuaje no era real y que era temporal solo para un rodaje, cuando surgieron imágenes de su tiempo de descanso, la verdad salió a la luz: era del actor y no de algún personaje.

“Tengo varios tatuajes, pero intento que estén en lugares donde no tengas que esforzarte demasiado para taparlos. Se vuelve adictivo con el tiempo”, declaró a Extra el actor de 48 años.

En 2019 fue al espacio de Ellen DeGeneres y se defendió de las críticas. “No es algo que mantuve privado, no era como que estaba realizando una sesión de fotos o algo así, estábamos a dos horas al norte de la ciudad en una isla en Hawái y no sabíamos que había paparazzi ahí, así que lograron una foto de mi tatuaje y ese sentimiento se corrió... ya lo sabes, en contra”.

Ahora no se sabe si Jennifer López, de 52 años, convenza a Ben de que se borre la nada discreta imagen que cubre su espalda, lo cual significará mucho dolor debido a su tamaño, o prefiera aceptarlo con el ave que ella misma calificó de poco cool.

También te puede interesar: Álex Rodríguez o Ben Affleck, ¿quién ha gastado más dinero en regalos para Jlo?