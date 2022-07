Difícil situación que atraviesa Luisa Fernanda W con su hijo Máximo ¡Esto confesó!

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno cada vez se muestran más orgullosos por la familia que han construido al lado de su hijo Máximo y Domenic, el bebé que esperan.

La pareja recibió a su hijo Máximo en octubre de 2020 y ha disfrutado cada una de las etapas del pequeño. Luisa Fernanda W comparte con sus fanáticos muchos de los momentos que le brinda su bebé, y también se ha sincerado con situaciones que, como madre primeriza, está conociendo.

La influencer de 29 años le contó a sus más de 17 millones de seguidores una difícil situación que atraviesa actualmente con Máximo, su hijo mayor.

Luisa Fernanda W se desahogó sobre difícil momento que atraviesa con su hijo Máximo

Variando un poco el contenido al que acostumbra a subir en sus redes sociales, Luisa Fernanda W confesó a sus seguidores que cada vez es más difícil separarse de su pequeño de casi dos años de edad.

“A veces a mí me pasa que yo no me puedo mover, Máximo a veces no me deja hacer nada porque tengo que estar al lado de él” dijo la paisa y pareja de Pipe Bueno, después de haber simulado una despedida de su hijo donde él empieza a llorar desesperado por ver a su mamá lejos.

“Para mí este es uno de los puntos más difíciles de ser madre, es normal que como madres tengamos que salir a hacer nuestras cosas, trabajar también hacer vida de mujer. Pero a veces no sé cómo manejar esta situación porque me da pesar dejarlo”, continuó Luisa Fernanda W, quien luego pidió ayuda a sus seguidoras que también son madres y se sienten identificadas con la situación de la creadora de contenido.