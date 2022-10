Madonna casi le cancela a Maluma, ¿qué le dijo para que viniera a Medellín?

Cuando el 30 de abril, Maluma se subió al escenario del Atanasio Girardot para celebrar con un concierto multitudinario, sus primeros 10 años de carrera, nadie sabía todos los esfuerzos extras que se hicieron para que el evento saliera a la perfección. Esa noche, ante 54000 personas, en Medallo en el mapa, Juan Luis Londoño hizo un recorrido por su historia musical y vivió momentos muy emotivos con sus invitados de la noche, Pipe Bueno, Wolfine, Feid, el grupo Firme y Blessd. La invitada de honor de la noche era Madonna, la reina del pop, quien celebró con el paisa su primera década musical. Pero el público no tenía ni idea de los momentos angustiosos que vivió el Pretty Boy por causa de la reina del pop.

Te puede interesar: El apasionado beso que Maluma le dio a su novia en los premios Billboard

Maluma no estuvo tranquilo hasta ver a Madonna en el escenario. Foto: Getty

El cantante paisa contó en una entrevista con Filo News, la hazaña que tuvo que vivir con la famosa cantante, amiga suya, quien estuvo a punto de no estar en su concierto, a pesar de haber sido confirmada su asistencia con un año de anticipación.

Maluma ´se le puso serio a Madonna´

Seis meses después, y con toda la seriedad de un evento de tal magnitud, la presentación de la intérprete de Vogue fue reconfirmada. Cuando todo iba a las mil maravillas, Madonna canceló su participación. Maluma contó que en ese momento decidió hablar con la estrella. “La llamé y con toda seriedad, sin salirme de los cabales, le dije, ´por favor, te lo ruego, te insisto desde el fondo de mi corazón, ven a mi concierto. Por favor, no te quita nada. Te mando mi avión, lo que quieras, te vienes con el equipo que quieras, si tengo que invertir la plata que tenga que invertir no tengo problema, pero por favor te lo pido, yo he hecho todo por ti”.

Te puede interesar: Maluma habló sobre Anuel AA y Bad Bunny ¿se odian?

Así le cumplió Madonna al ´Pretty Boy´

Madonna lo escuchó, y con la promesa de hablar con él más tarde, colgó. Un rato después le escribió, y la conversación dejó al cantante lleno de esperanzas nuevamente. “Vamos para delante, pero más te vale que todo quede perfecto, más te vale que sea un éxito y que cumplas todas mis necesidades”. Felizmente, Madonna llegó a Colombia, se hospedó en su casa y subió al escenario para cantar Medellín y Music.