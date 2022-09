Video: El apasionado beso que Maluma le dio a su novia en los premios Billboard

Anoche, se celebró una nueva edición de los premios Billboard a la música latina, en Miami, Estados Unidos. Una de las presentaciones más aclamadas por el público fue la de Maluma.

El cantante paisa interpretó su nuevo sencillo ‘Junio’, en un escenario ambientado como la Comuna 13 de Medellín. La canción hace parte del nuevo álbum que sacará en el 2023.

“Esto va estar increíble porque voy a estrenar mi canción ‘Junio’, que llevo anunciando hace ya dos semanas, estoy loco desde que la grabé. Acabé de lanzar un mixtape que se llama ‘Sex and love’, pero me hacía falta una canción que me hiciera reconectar con el público global”, expresó en entrevista con ‘Telemundo’.

Maluma le da un apasionado beso a su novia

Tras su impecable presentación, el artista sorprendió a su novia Susana Gómez con tremendo beso. Rápidamente, la joven sonrió y le correspondió de la misma forma. Los asistentes aplaudieron el romántico gesto y ovacionaron a la pareja. Aquí el video del momento.

En días anteriores, el paisa había publicado un video en su cuenta de Instagram en el que se observa robándose un beso a su novia, al parecer, en la residencia de él. Los comentarios por parte de sus seguidores tampoco se hicieron esperar.

“Que linda pareja”, “son lo máximo”, “me encanta Susana para Maluma”, “son demasiado bellos”, “tienen una relación muy bonita”, “tremendo beso”, “que envidia de la buena”, fueron algunos de los mensajes por parte de los internautas.

La canción Junio, que se lanzó hace unas horas ya tiene más de 300 mil visualizaciones en su canal de YouTube.

