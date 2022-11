Maleja Restrepo triste por distanciamiento con Tatán Mejía: “me voy con las niñas”

Tatán Mejía y Maleja Restrepo han conformado una de las parejas más queridas de la farándula. Su relación ha sido elogiada por millones de fanáticos, pues además de esposos, han demostrado ser muy buenos amigos y cómplices. Llevan juntos casi 13, y tienen dos hijas, Guadalupe de 10 años y Macarena, quien en diciembre cumplirá 5 años.

¿Qué pasó con Tatán Mejía y Maleja Restrepo?

La pareja suele ser muy activa en sus redes sociales, donde se muestran muy unidos y enamorados, aunque en los últimos días han estado distanciados, razón por que alarmó a sus seguidores, que se han estado preguntando qué es lo que pasa con ellos.

La presentadora contó que están separados, pero temporalmente, por motivos laborales. “Hablemos del amor. Y es que cuando no está Sebas se me cierra hasta el apetito. Qué vaina tan horrible. Los síntomas que me dan es que se me va el apetito, no había ni almorzado”, dijo en sus redes sociales.

Debido a la distancia, que se desconoce por cuánto tiempo es, Maleja confirmó que es la primera vez, durante los años que llevan juntos, que se separan por tantos días y eso la ha afectado fuertemente. Debido a la situación, ella optó por irse, junto con sus dos niñas, a visitarlo. “Vamos a cumplir 13 años con Sebas y nunca nos habíamos separado por tanto tiempo, y ya lo que nos tocó asumir fue el cómo íbamos a hacer para vernos. Yo me voy casi dos semanas con las niñas… las niñas obviamente van a faltar al colegio, pero existen prioridades”, aseguró.

¿En dónde está Tatán Mejía?

Por ahora, son desconocidas las razones por las cuales Tatán Mejía está ausente de su casa, pero se ha rumorado en redes sociales que, al parecer, el deportista estaría grabando una nueva temporada de La isla de los famosos, reality en el que él hizo parte como concursante. Ahora, su papel sería como presentador.

Maleja Restrepo le envió “amoroso” mensaje a Tatán Mejía

A través de las redes sociales, la presentadora ha expresado cuánto extraña a su esposo, por esa razón, le ha dedicado unos “tiernos” mensajes, en el tono divertido que los caracteriza. “Aunque la realidad de esta foto está en las 3 últimas fotos, quiero que sepas que amo y extraño todo de ti hasta la chucha”.