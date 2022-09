“‘Maltratan’ a mi muchacho”: Beto Villa habló de su hijo en ‘Leandro Díaz’

Gracias a la nueva serie de RCN, los televidentes pueden conocer detalles inéditos de la vida y obra de Leandro Díaz , uno de los compositores más importantes de vallenato en las décadas de los 50 y 60. Silvestre Dangond debutó en la actuación personificando al intérprete, que además, fue su amigo.

Te puede interesar: Video: ¿Beto Villa tiene nuevo amor? Fue visto en compañía de una mujer

El pequeño que interpreta a Leandro cuando era niño ha impactado con su interpretación. Abel Antonio Villa , hijo de Beto Villa Jr , quien también actúa en la producción, en el papel de Toño Salas, se estrenó en la actuación con este personaje. Ahora fue su padre en la vida real quien habló al respecto.

Beto Villa habló del personaje de su hijo Abel Villa en ‘Leandro Díaz’

La vida de Leandro Díaz no fue fácil desde pequeño. El guajiro, que falleció el 22 de junio de 2013, a los 85 años, vivió situaciones dolorosas por causa de su condición física, sin embargo, eso no fue impedimento para que muchos lo quisieran por su personalidad y talento. En la serie de RCN se han visto varias escenas donde el pequeño sufre maltrato físico y verbal por parte de otras personas, y al parecer, para Beto Villa no fue fácil ver a su hijo haciendo estas escenas.

Vea también: Matilde Lina: ¿Quién fue el primer amor de Leandro Díaz?

Recientemente fue Viña Machado, actriz que da vida a Nacha, madre de Leandro y esposa de Onofre, quien compartió un video al respecto. Junto a ella se encontraban Beto y el actor Diego Vásquez, en el personaje del papá del protagonista. “Ay los papás de Leandrito. El de la ficción y el original”, dice la mujer que graba a los dos actores. En la grabación, Diego hace un chiste, “El bonito y el feo”, afirma para primero señalar a su compañero y luego a él mismo.

Viña no dudó en preguntarle a Villa si para él eran duras las escenas en que al personaje de su hijo lo trataban mal. “No joda, claro, hasta Yarumal, me maltratan a mi muchachito”, confesó entre risas, e inmediatamente abrazó a su colega, con quien mantiene una buena relación de amistad.