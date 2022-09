Video: Silvestre Dangond sorprendido por regalo de amigo secreto

Silvestre Dangond está dando mucho de qué hablar gracias a su debut en la actuación. El intérprete de Urumita, interpreta a su amigo y colega Leandro Díaz , uno de los pioneros del vallenato. El músico y compositor colombiano le dejó al folclor colombiano sus melodías y sus letras descriptivas, llenas de sentimiento. Matilde Lina, La Diosa Coronada, Dios no me deja y A mí no me consuela nadie, hacen parte del gran repertorio del juglar.

El guajiro, de 42 años, tiene un intenso ritmo de grabación, pero también tiene tiempo para compartir con el equipo de producción de la serie. Un video suyo, donde recibe un obsequio de ´Amigo secreto´ es ahora tendencia en las redes sociales.

Este es el regalo que recibió Silvestre Dangond al jugar ‘Amigo secreto’

En las imágenes, Víctor Cantillo, uno de los directores de la serie, está repartiendo los regalos. Cuando nombra a Silvestre, el cantante da un paso adelante para recibir un paquete envuelto en papel de regalo color rojo y atado con una cinta blanca. “¡Que lo abra!”, se escucha gritar a varias personas del equipo. Cuando el protagonista desempaca el obsequio encuentra que es una toalla de color café. Con una sonrisa, y sin decir una sola palabra, el actor la pone alrededor de su cuerpo y luciendo una sonrisa imita algunos gestos y movimientos de su personaje. “¿A quién le salió barato? ¿a quién?” se escucha decir entre las personas, a modo de broma.