Matilde Lina: ¿Quién fue el primer amor de Leandro Díaz?

Nueve años después del fallecimiento de Leandro José Duarte Díaz , uno de los pioneros del vallenato, los televidentes podrán ver un homenaje al gran exponente del género en la nueva producción de RCN, protagonizada por el cantante Silvestre Dangond . El compositor de Barrancas falleció a los 85 años, a causa de una aguda infección renal, pero sus canciones y legado permanecen vigentes con el paso de los años.

Te puede interesar: Video: Silvestre Dangond sorprendido por regalo de amigo secreto

Entre sus más de 350 canciones se destacan La Diosa Coronada, Dios no me deja, A mí no me consuela nadie y una de las más famosas por sus fanáticos, Matilde Lina , una historia de amor basada en una mujer que fue muy importante en la vida del artista.

Laura de León y Silvestre Dangond protagonizan la nueva serie de RCN, Leandro Díaz. Él interpreta al cantante de adulto y ella a su enamorada, Matilde Lina. Foto: LEONARDO SANCHEZ - LEONARDO SANCHEZ

¿Quién fue Matilde Lina para Leandro Díaz?

El personaje que interpreta la cartagenera Laura de León realmente existió en la vida del artista. El no poder ver no fue un impedimento para que Díaz se enamorara perdidamente de ella, que estaba casada en ese momento. Y aunque su amor no fue correspondido, fue suficiente para Leandro, quien mantuvo una amistad con la mujer se convirtió en la musa de una canción que se convirtió en éxito.

Vea también: “Tengo muchas cosas de Leandro DÍaz”: Silvestre Dangond sobre su protagónico

🎼 Es elegante, todos la admiran y en su tierra tiene fama 🎼La Propia Matilde Lina!!! pic.twitter.com/Q3uJ2SLEAb — La Niña Patry (@PATRICIAELENALO) October 27, 2017

“Para mí Leandro era un buen compositor, el hombre que me inmortalizó, el hombre que hizo la canción más bonita, yo lo apreciaba mucho por eso, pero como hombre para mí no lo quise. Yo tenía mis hijos y no iba a dejarlos por él, así como él no iba a dejar a sus mujeres por mí. Pero él me decía: ‘Vamos a ser felices Matilde, vamos a vivir juntos’”, contó la mujer, hace unos años, para el diario El Pilón, de Valledupar.

No te pierdas las últimas noticias de la farándula

¿Cómo se enamoró Leandro Díaz?

Composiciones como Matilde Lina y muchas otras que el cantante, comprueban que la ceguera nunca fue un impedimento para él, ni siquiera cuando de amor se trataba. Aunque de su boca nunca se conocieron las razones exactas por las que se enamoró de su musa y amiga, ella contó su versión de las cosas.

“No sé, de pronto la amabilidad, mi tono de voz. Él estaba enamorado de mí, porque en una parranda que estaba él echó un verso y yo estaba con mi marido, y él lloró y yo pensé: ‘No vuelvo más donde esté Leandro parrandeando’”, dijo para el medio mencionado anteriormente.