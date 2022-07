Martha Isabel Bolaños reveló que hace 23 años le inyectaron biopolímeros

Han pasado más de veinte años desde que Martha Isabel Bolaños interpretó en la novela a Jenny, ‘La Pupuchurra’ en Yo soy Betty, la fea, un personaje con el que logró consolidar su carrera profesional. Después de su trabajo en la historia de Fernando Gaitán, la caleña ha participado en varios proyectos audiovisuales como Hasta que la plata nos separe, Sin senos no hay paraíso, Pasión de Gavilanes y Doña Bárbara, por mencionar algunos.

Gracias a sus habilidades histriónicas, Martha Isabel ha logrado que cada uno de los personajes que ha interpretado goce de gran reconocimiento; pues con el paso del tiempo, estos se siguen mencionando como referentes.

Hace unos días, la reconocida actriz reveló, en medio de una entrevista para un programa de televisión, que un tiempo, le inyectaron biopolímeros en los labios.

“Hace veintitrés años inicio toda la popularidad, comencé a ganar dinero y a hacerme unos retoquitos (…) Yo me reía y se me veía mucho la encía, cosa que no me gustaba. Fui a donde un médico reconocido, el cual me puso biopolímeros en mis labios”, afirmó la actriz en sus declaraciones para el programa de La Red, de Caracol Televisión.

No obstante, la actriz recalcó que durante el tiempo que tuvo esta sustancia en su boca, nunca sufrió malestar alguno.

Por otro lado, Martha Isabel confesó que hace unas semanas, y gracias a la ayuda de una médica paisa, logró removerse esta sustancia tan peligrosa de su cuerpo.

“Me llegó un mensaje por parte de ella en Instagram en el que me ofrecía un tratamiento para mis labios, yo lo leí, pero no le preste mucha atención. Sin embargo, poco tiempo después charlé con ella, compré mis tiquetes y me fui para Medellín a que me removiera los biopolímeros”, relató la actriz.

Esta es la cirugía que se quiere hacer Martha Isabel Bolaños

En medio de sus declaraciones para el programa de Caracol Televisión, la actriz, quien le dio vida a Claudia Bermúdez en Hasta que la plata nos separe, confesó que le gustaría operarse la nariz.