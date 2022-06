‘MasterChef Celebrity’: la verdadera razón de la salida de Manuela González

Esta temporada de MasterChef Celebrity ha generado muchas emociones, no solo entre los mismos participantes, sino también, entre los televidentes e internautas en redes sociales.

La salida de la actriz Manuela González ha sido una de las más emotivas de esta temporada de MasterChef Celebrity. Foto: Cortesía Redes Sociales

Cada vez, son menos los famosos que quedan dentro del reality culinario. Esta semana salió la actriz Aída Morales, quien era catalogada como una de las mejores cocineras de esta temporada. Por esa razón, a muchos de sus fanáticos les sorprendió su salida.

Lo mismo pasó con la actriz Manuela González, quien también fue eliminada hace unos días en un exigente reto de eliminación. Su salida ha sido quizá, una de las más emotivas de esta edición de la competencia, pues al igual que Aída, prometía ser una de las finalistas. Además, su buen sentido del humor, humildad y carisma eran elogiadas por sus compañeros, jurados y televidentes.

Esta es la verdadera razón de la salida de Manuela González de ‘MasterChef Celebrity’.

“Qué mamera salir, yo no voy a decir que era momento y gracias porque no, qué mamera salir en este momento de la competencia”, fueron las palabras de la actriz Manuela González cuando los jurados confirmaron su salida.

Aunque el plato por el que terminó eliminada no estuvo a la altura de la competencia en ese momento, la actriz explicó en una entrevista con Buen día Colombia, que justamente ese día no se estaba sintiendo muy bien, ni físicamente ni emocionalmente. Manuela afirmó que pensó que se iba a notar más la indisposición que tenía ese día. “Pensé que se iba a notar mucho más, incluso, porque yo estaba muy desconectada. Y aún así se trató de hacer el trabajo”.

De igual manera, en otra entrevista con Bravissimo confirmó que aunque su plato no tuvo errores, el problema fue que a comparación de los que presentaron sus compañeros, fue el más “flojo”. “El problema no fue el ingrediente, no fue el coco, en la vida, así suene cliché pasan en el momento justo. Ahora que he hecho mucho más el duelo, sigo enguayabada pero ya se ido cerrando más el ciclo, pero si no hubiese sido así, yo no hubiese podido hacer muchas cosas muy bonitas que estoy emprendiendo”.

La actriz reveló que extrañaba a su esposo y a sus hijos y que, gracias a su salida, ha podido compartir mucho más tiempo con ellos, pues fueron cuatro meses en los que tuvo que alejarse un poco de su familia por las grabaciones de MasterChef Celebrity.