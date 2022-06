‘MasterChef Celebrity’: así reaccionó Tatán Mejía a la salida de Manuela González

MasterChef Celebrity está en su recta final. Ya quedan menos de 10 participantes dentro de la cocina, luchando por convertirse en los mejores cocineros de esta temporada.

En lo que va de esta edición del reality culinario, el capítulo del pasado martes 7 de junio ha sido uno de los más emotivos que se ha podido ver. Las lágrimas de algunos famosos conmovieron a los televidentes, pues una de las famosas más queridas tuvo que abandonar la competencia.

Manuela González es la más reciente eliminada de ‘MasterChef Celebrity’

En el más reciente reto de eliminación, Corozo, Isabella Santiago, Cristina Campuzano y Manuela González se enfrentaron para luchar por un cupo una semana más dentro de la competencia. En el plato que tenían que presentar a los jueces, debía primar el coco, pero no en una preparación de dulce sino de sal, convirtiendo el reto aún más complicado.

La actriz decidió hacer unos langostinos apanados en coco, pero no cumplieron con las expectativas de los jurados. “Le faltó el centavo para el peso”, dijo el chef Nicolás de Zubiría. Por su parte, Jorge Rausch, aunque destacó que le había gustado la preparación, aseguró que “era el más flojo de todos”.

La actriz no pudo evitar las lágrimas. Antes de irse dio sus últimas palabras dentro de la cocina de MasterChef Celebrity. “Uff me van a hacer una falta tremenda, me encarreté mucho con esto, mucho. No voy a disimular eso. Qué mamera irse hoy (...) Perdí tiempo, me estresé, los nervios me jugaron en contra”.

Tatán Mejía reaccionó a la salida de Manuela González

Durante toda la competencia, Tatán Mejía y Manuela González demostraron ser dos de los cocineros más queridos, además, se resaltó la gran amistad que construyeron dentro y fuera de la cocina de MasterChef Celebrity. Antes de irse, Manuela le dedicó unas emotivas palabras. “A Tatán me dan ganas de ofrecerle excusas porque esto también es como defraudarnos un poco. Llegamos acá ayudándonos, siempre vi en Tatán mucha admiración, decía este man es berraco, es pilo, tiene disciplina”.

Por su parte, el deportista no se quedó atrás, y evidentemente afectado por la salida de su amiga, dijo: “para mí, es la salida más dura de lo que ha pasado en toda la competencia… Sé que ‘Manu’ necesitaba estar aquí. Yo sigo acá, y sigo dándole hasta donde me traiga este viaje, pero siento que ella sí quería estar acá y necesitaba estar acá. Lo ha hecho muy bien, se ha esforzado demasiado, se ha esforzado mucho más que muchos.”

Además, el motociclista, esposo de Maleja Restrepo, agregó al final del programa: “Va a hacer mucha falta esa risa, era divertida, agradable, rompía el silencio… Personas que son reales, que son transparentes, que no te esconden nada; son las personas que uno necesita en la vida. Se va una persona increíble, para mí, se va una finalista de ‘MasterChef’. Tiene una personalidad muy bonita, que llena espacios y era la última que, de verdad, generaba humor, en el ‘reality’. Que de verdad hacía reír, siendo ella… Lo veo así, ganas el que te tienes que ganar y pierdes el que tienes que perder”.

Manuela fue considerada una de las mejores cocineras de esta temporada, de hecho, prometía ser una de las finalistas e incluso, muchos televidentes le auguraban ser la ganadora. Por esa razón, su salida sorprendió a muchos.

