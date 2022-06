‘MasterChef Celebrity’: ¿Por qué Manuela González se alejó de Nicolás de Zubiría?

Manuela González fue una de las participantes más queridas de esta temporada de MasterChef Celebrity. La actriz se destacó, además de su sencillez, por su destreza para la cocina. De hecho, prometía ser una de las finalistas de esta edición; por esa razón, cuando tuvo que abandonar la competencia fue completamente sorpresivo para todos.

Junto con Tatán Mejía, Aída Morales e Isabella Santiago, era catalogada como una de las mejores competidoras. Tras su salida, la actriz ha revelado varios detalles de su participación en MasterChef Celebrity.

Manuela González tomó drástica medida con Nicolás de Zubiría cuando llegó a ‘MasterChef Celebrity’

Manuela González y su esposo Andrés Vasco, sostienen una gran amistad con el chef Nicolás de Zubiría y su esposa Daniela Vidal. En redes sociales suelen mostrar que comparten momentos especiales juntos, desde mucho antes de que la actriz llegara como participante de MasterChef Celebrity.

En una entrevista con Bravissimo, la actriz reveló que apenas entró al reality tomó distancia del chef, pues no quería que pensaran que el jurado iba a tener alguna preferencia con ella por su amistad. Según afirmó, durante el tiempo que duraron las grabaciones, no volvió a hablar con él. “Durante cuatro meses yo dejé de hablarme con Dani y con Nico. Uno no puede dar papaya. Sabíamos que había una amistad y yo no quería por nada del mundo que ellos estuvieran en una situación incómoda y yo tampoco. Yo quería estar ahí por mérito propio”, afirmó.

De igual manera, reveló que, por el contrario, el chef fue muy exigente con ella. “La gente puede fantasear y decir ‘claro, como son amigos seguro le pasan las recetas’ y ojalá me hubiera soplado alguito. Yo siento que Nico, a veces, fue bien cuchilla conmigo, la verdad y es porque también era fregado para él. No hubo rosca ni medio cariñito, muy objetivo todo”, dijo.

Sin embargo, Manuela reveló que una vez terminó su participación en MasterChef Celebrity, volvieron a hablarse como antes.

¿Cuántos participantes quedan en ‘MasterChef Celebrity’?

El pasado domingo fue eliminado el trovador Corozo. Así las cosas, los participantes que quedan son: Isabella Santiago, Cristina Campuzano, Tatán Mejía, Chicho Arias, Ramiro Meneses, Carlos Báez y Estiwar G.

