Mateo Carvajal y Stephanie Ruiz siguen juntos ¿fue ‘marketing’?

Desde el viernes pasado, Mateo Carvajal y su novia Stephanie Ruiz avivaron rumores de una posible separación luego de, aparentemente, enviarse varias indirectas a través de redes sociales. La pareja, que durante su tiempo de relación ha compartido con sus seguidores parte de sus viajes, así como momentos especiales junto a Salvador , el hijo del deportista, llevaba semanas sin mostrarse públicamente como acostumbraba a hacerlo en el pasado.

Los rumores comenzaron cuando la empresaria y modelo celebró su cumpleaños. Ese día no hubo rastro del ganador del Desafío Súper Humanos Cap Cana 2017, quien en ese momento, se encontraba disfrutando de un crucero en compañía de su hijo. A su regreso a Colombia tampoco se mostró junto a su pareja, situación que aumentó la curiosidad de sus seguidores.

Mateo Carvajal y Stephanie Ruiz Foto: Cortesía Redes Sociales

¿Qué pasó entre Mateo Carvajal y Stephanie Ruiz?

Los aparentes ‘problemas’ entre la pareja se ‘evidenciaron’ cuando el paisa, de 29 años, publicó un mensaje en su Instagram sin mencionar a alguien en especial. “”Con esas amigas y de fiesta en fiesta…”. Aunque el mensaje no iba dirigido a alguien en particular, su pareja ' contestó' de inmediato, “usted que no me supera…y con esos amigos tan raritos y depresivos”. Mateo, en respuesta directa, escribió: “Mis amigos “depresivos”, pero al menos con un poquito de cerebro”.

El cruce de indirectas hizo que los internautas pensaran en el final del amor. Sin embargo, al día siguiente, Mateo aclaró en video la situación. “Bueno yo hoy les quiero aclarar qué fue todo lo que pasó ayer, lo que ustedes vieron en los mensajes, quiero resolver la situación y darles mi punto de vista, a ver yo qué opino, a ver usted qué opina”, le dijo a sus 4.4 millones de seguidores en Instagram. Inmediatamente, mostró que Stephanie estaba a su lado. Ella lo abrazó y dijo entre risas, “lo único cierto es que usted no me supera, ni me va a superar”, comentario que hizo referencia al mensaje publicado el día anterior.

“Estábamos en el gimnasio y a la flaca se le ocurrió dizque ‘hey, venga vamos a hacer números’ Dizque ‘respóndeme una historia’ y yo ‘hágale’, ese chistecito suyo mero chisme, pero le quedó muy bien desarrollado flaca”, contó entre risas Carvajal para luego aclarar que la idea fue suya. “Hey, esas no son las formas de uno resolver las cosas personales con alguien, no lo haríamos, pero vimos que nos empezaron a responder amigos y a la flaca también le escribían”.