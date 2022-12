“Me lo espantaron”: Sara Uribe habló de su más reciente conquista

Contrario a su ex Fredy Guarín, desde que la modelo Sara Uribe terminó, en 2020, su relación con el futbolista, padre de su hijo Jacobo, no ha presentado públicamente a ningún nuevo amor. Con mucha confianza, la paisa de 32 años ha revelado en varias ocasiones a sus seguidores lo que le ha costado, hasta el momento, dejar entrar a alguien nuevo a su vida.

En septiembre de este año, la vida amorosa de la ex Protagonista de Nuestra Tele volvió a ser tema de conversación entre los internautas por un video que se filtró, donde besaba a un misterioso hombre en una discoteca. En su momento, ella se burló de la situación y hasta aseguró estar “tragada” del hombre en cuestión.

Fredy Guarín y Sara Uribe

Sara Uribe reveló detalles de cómo está su corazón

Hace unos días, Sara Uribe volvió a tocar el tema cuando le preguntó a sus 6.8 millones de seguidores en Instagram “¿Cómo se conoce gente hoy en día?”. Durante la dinámica, un usuario le respondió “Así como conociste al de la discoteca”, y ella, con la actitud que la caracteriza, ‘culpó’ a sus seguidores.

“No porque uno ni siquiera lo ha conocido, uno le da un besito y ustedes ya lo boletean a uno, lo espantan. No me dejan ni tener mi intimidad, si ustedes me dejaran besarlo y al otro día conocerlo y todo, y no me lo espantan de la manera en que lo espantaron, pues uno se atreve a besarse al que a uno le gusta”, dijo entre risas la modelo, y después reveló cómo quedaron las cosas con el sujeto, “ya después con esa boleteada con ese muchacho, pues ya qué voy a volver a buscarlo, a mi ya me da pena”.

En la misma interacción, la ex de Fredy Guarín confesó que, aunque quisiera, no tiene tiempo y espacio para conocer a alguien con quien podría iniciar una relación. “Tengo una confusión en este momento, no me gusta nada, no estoy enamorada de nadie, ni me gusta nadie, pero tengo una tusa en mi vida porque ¿en qué momento voy a conocer a alguien aquí? ¿Al señor de los cables? ¿Al del Uber? Termino a las 9 pm fotos y en qué momento, ¿Al de las maletas en el hotel? ¿En qué momento te conozco? Si vos me queres conocer haceme una seña entonces”, finalizó entre risas.