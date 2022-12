Ana Karina Soto reveló cómo vivirá primera Navidad sin su mamá

La presentadora de Buen Día, Colombia, Ana Karina Soto dejó en evidencia sus sentimientos al prepararse para vivir la primera Navidad y fin de año sin la compañía de su madre, Juana de Dios Arévalo. En mayo de este 2022 la ex Protagonista de Novela sufrió una de sus mayores pérdidas, pues su progenitora falleció luego de un accidente en su casa de Cúcuta.

La nortesantandereana contó que su mamá tuvo un derrame interno en el cerebro, y aunque los primeros días respondió al tratamiento, su condición empeoró, llevándola al desenlace final. Desde entonces, la presentadora nacida en Ocaña sigue recibiendo mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

¿Qué hará Ana Karina Soto en su primera navidad sin su madre?

Ahora, en vísperas de Navidad, la presentadora recordó que justamente esta era una de las épocas favoritas de su madre y que tratará de hacerle honor, a pesar de su ausencia. “No ha sido fácil, desde que llegan estas fechas uno se vuelve mas sentimental y mi papá ha sido muy fuerte. Ella nos preguntaba que si armaba la navidad porque era una época que a ella le encantaba, desde noviembre empezaba a armar la navidad y decía que entre más temprano armemos la navidad más tiempo sentimos que nos dura”, contó la presentadora a Pulzo.

En compañía de su hermana y su papá, Ana Karina celebró el día de velitas el 7 de diciembre. La primera que encendió fue en honor a su madre. “No va a ser fácil, pero si nos estamos acompañando todos va a ser un poco más llevadera la situación. Sabemos que ella está aquí con nosotros, no de cuerpo, pero sí su espíritu y energía. Yo sé que ella va a estar feliz de que la pasemos con amor y alegría, no con tristeza y llanto que a ella no le gustaba”, expresó.

Así mismo, en familia, festejará las fechas restantes en diciembre. En la entrevista también contó que el 24 estará con la familia de su esposo, el actor Alejandro Aguilar, en Ibagué, mientras que en fin de año estará en la casa de su hermano, en Barranquilla, a donde compartirá con su padre.