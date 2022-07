“Era aterrador”: Ramiro Meneses, ganador de ‘MasterChef’, y su vida en las comunas

Ramiro Meneses no solo es el ganador de la actual temporada de MasterChef Celebrity, también es considerado uno de los mejores actores, directores y productores del país.

Te puede interesar: El millonario premio que se llevó Ramiro Meneses, ganador de MasterChef Celebrity

Llegó a la fama gracias a su papel en la película Rodrigo D. No futuro, una producción de Víctor Gaviria, que mostraba la violencia de Medellín en la época de los 80. Durante las grabaciones, muchos jóvenes que pertenecían a las comunas fueron asesinados. Eso marcó un antes y un después en su vida.

Vea también: ¿Qué pasó con Marisol Correa de Dejémonos de vainas y por qué se fue del país?

Más adelante, en 1991, llegó a la televisión con su personaje en Victorino Moya, en Cuando quiero llorar no lloro. En 1992 estuvo en la serie Vuelo secreto y En cuerpo ajeno. Ser actor no ha sido su única faceta. En el 2001 debutó como director de cine con el cortometraje El maestro, con el que obtuvo importantes premios. Luego, dirigió Victorinos en 2009, Amo de casa en el 2013 y, también la reconocida producción El man es Germán en el 2019.

La música y el baloncesto, otras de sus pasiones

Según dio a conocer en la Revista Bacánika, reveló hace un tiempo que, por su estatura, comenzó a jugar baloncesto para tratar de crecer un poco, pero no lo logró. “Era más o menos 1978 y me dediqué al básquet porque quería crecer, aunque fuera un centímetro. Yo vivía a diez cuadras del parque principal del barrio Villas de Guadalupe, en Manrique Oriental (Medellín), allí estaban la cancha y las mujeres más bonitas. Yo jugaba bien, de verdad, jugaba como un pu***, y a pesar de que no me estiré un cu**, gracias al básquet pude dar mis primeros besos”, confesó.

Te puede interesar: Por querer ser más bajita, Laura Barjum fue diagnosticada con dolorosa enfermedad

Así fue la vida de Ramiro Meneses, ganador de ‘MasterChef Celebrity’ en las comunas

Ramiro Meneses nació el 9 de junio de 1970 en Medellín y creció en la comuna Nororiental. La música marcó su vida. Uno de sus más grandes sueños era trabajar para comprar una batería. El ambiente en el que se encontraba en ese momento era pesado; la gente que lo rodeaba en su barrio, era peligrosa. “Un día, empezaron a parchar en una esquina del parque donde yo jugaba básquet unos tipos más oscuros, con unas mujeres oscuras, con el pelo larguísimo… Ese combo olía a marihuana y mi mamá me había dicho mil veces: ‘Ojo que yo no quiero hijos viciosos; vea al hijo de fulanita, que se volvió loco: los viciosos empiezan robando, luego matando y por último en la cárcel o muertos’… Ese panorama era aterrador, escalofriante: el manicomio, la cárcel o la muerte. Pero a mí me ganó la feromona y no le hice caso a mi mamá. Eso cuando se lo dicen a uno tanto, hay veces que causa el efecto contrario. Así que solté el balón y me fui ver quién era esta gente tan extraña y ¡oh, sorpresa!, resulta que allí fui excluido e ignorado por completo. Yo era lo contrario a ellos”, dijo.

Te puede interesar: “Estábamos en bancarrota”: crisis de Carlos Vives con Claudia Elena Vásquez

No fue nada fácil crecer en medio de ese ambiente y la violencia que se vivía en Medellín en esa época. Tratar de encajar con personas totalmente diferentes a él, no fue fácil. “Para mí se convirtió en un conflicto: era un camino que olía a marihuana y el otro olía a maricón. ¿Y sabes qué? También creo que el sentirme rechazado hizo que la cosa se volviera un reto: empecé a tratar de hacer amigos y me pillé cuál era el truco: ‘Si tú sabes, nosotros te respetamos, te escuchamos’, ‘Si tienes el pelo largo, eres un hombre libre, te rebelas contra la sociedad, contra las reglas establecidas’. Todo eso representaba un signo de poder y liderazgo, el saber más que cualquiera sobre música, tener el pelo más largo, el que se vistiera más raro”, aseguró en Bacánika.

Ramiro Meneses ha triunfado como actor, director y productor. Sin embargo, nunca ha dejado de lado la música. Ha sido vocalista de la banda de punk Peste Mutantex.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí