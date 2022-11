Shakira le habría ‘exigido’ a Piqué no vivir en Miami

Cada vez son más los medios internacionales que coinciden en que faltaría poco para que Shakira parta definitivamente de Barcelona y se mude a Miami con sus dos hijos, Milan y Sasha. El permiso lo habría obtenido después de muchos meses conciliando un acuerdo de custodia con su ex, Gerard Piqué, y sus abogados.

Como ha apuntado la prensa española, después de las fiestas decembrinas, la colombiana se cambiaría inmediatamente de país de residencia para iniciar el 2023 en tierras norteamericanas, donde según otros medios, el exjugador del FC Barcelona también se iría a vivir para estar cerca de sus hijos. Recientemente se conoció una supuesta cláusula que la intérprete de Waka Waka habría exigido a su expareja.

¿Shakira ‘no dejó’ que Piqué viviera cerca de sus hijos?

La artista de 45 años estaría decidida a estar lo más lejos posible del padre de sus dos hijos, así lo aseguró el medio español Informalia, cuando mencionó que, entre las condiciones del acuerdo pactado entre ambas partes se habría firmado que “Piqué no puede fijar su residencia en Miami, algo que se habría dejado firmado por petición expresa de la colombiana. Está por contrato. La intención del exfutbolista no es estar allí más del tiempo exigido por la custodia, que son 10 días al mes, más vacaciones. Además, Shakira no quiere que se instale allí y se lo pidió en la reunión”.

Aunque Piqué no estaría buscando ubicarse laboralmente en el estado de Florida, sí seguiría en la búsqueda de un apartamento para verse con sus hijos. Según el medio Cuatro al día, el español espera ubicarse en la lujosa zona de Brickell, en un lugar donde compartiría con los pequeños.