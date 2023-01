Meghan Markle y su lucha por no poder pagar la deuda de su casa: “No quiero mirar”

El príncipe Harry y su esposa Meghan continúan siendo noticia para la prensa internacional, después de haber estrenado, hace unas semanas, Harry & Meghan, su documental en Netflix. En la producción, revelaron detalles de su vida y de las situaciones que enfrentaron luego de salir de Inglaterra y apartarse de la corona.

Recientemente, la actriz de 41 años rompió el silencio y se refirió específicamente a los obstáculos que ella y su esposo tuvieron que atravesar cuando debieron buscar vivienda en otro continente para, finalmente, enamorarse de la mansión ubicada en Montecito, California, donde viven ahora con sus hijos Archie y Lilibeth Diana.

Mansión Meghan Markle y el príncipe Harry en California. Crédito: Captura de pantalla revista People / THE GROSBY GROUP Foto: THE GROSBY GROUP

Meghan Markle reveló detalles de su mansión con el príncipe Harry

En una entrevista para The Cut, Meghan reveló que el precio de la vivienda los hizo dudar de adquirirla, pues no tenían trabajo y el valor era de casi 15 millones de dólares. “Estábamos buscando en esta área y esta casa seguía apareciendo en línea en las búsquedas. No teníamos trabajo, así que simplemente no íbamos a venir a ver esta casa. No fue posible. Es como cuando eras más joven y estás mirando el escaparate, es como: no quiero ir y mirar todas las cosas que no puedo pagar, eso no se siente bien”, dijo.

Desde ese momento, según cuenta, trataron de hacer todo lo posible para encontrar el capital y comprar su nueva casa, que cuenta con 9 habitaciones, 16 baños, una cancha de tenis y una piscina. Los contratos con Netflix y Spotify fueron algunos de los negocios que les ayudaron a crear una nueva vida.