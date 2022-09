Melissa Martínez y Matías Mier ya no se siguen en Instagram

Por ahora, ni Melissa Martínez ni Matías Mier han brindado alguna declaración al respecto. Sin embargo, cada día son más fuertes los rumores que aseguran que, en efecto, la pareja sí estaría separada.

En un principio se desconocía el por qué de la supuesta crisis matrimonial. Luego, el programa Lo sé todo dijo que, al parecer, el futbolista le habría pedido a la periodista que dejara de trabajar y se quedara en la casa, hecho que le habría gustado a la soledeña y que puso en jaque su matrimonio.

Ayer, se viralizó una imagen donde se observaba, al parecer, al futbolista tomado de la mano con una misteriosa mujer. Por esa razón, los internautas comenzaron a especular sobre si la ruptura entre ellos se habría dado por infidelidad.

¿Qué pasó con Melissa Martínez y Matías Mier?

Por lo visto, cada día van saliendo a la luz nuevas pruebas que confirmarían que la periodista deportiva y el jugador uruguayo tomaron caminos separados.

Tras revelarse la fotografía anteriormente mencionada, pudimos observar que ninguno de los dos se sigue en redes sociales. De hecho, hace unos minutos, el futbolista eliminó las fotos donde aparecían juntos. Ese detalle indicaría, según los fanáticos de la pareja, que efectivamente sí están atravesando una crisis.

¿Qué dijo Melissa Martínez sobre la foto de Matías Mier con otra mujer?

Luego de que se convirtiera en tendencia esa imagen, algunos usuarios estaban a la expectativa por conocer la reacción de la presentadora de ESPN. Aunque hasta el momento no había mostrado ningún detalle que se pudiera asemejar con que algo le estaba afectando, hace unas horas sí publicó un mensaje en su cuenta de Instagram donde tiene 2,6 millones de seguidores, que puso a pensar a más de uno.

En una historia, escribió: “en el silencio, Dios también obra”. Luego, posteó una imagen de un arreglo floral que le enviaron a su casa. “Los colores de la amistad. Gracias”, se lee en la publicación.

Al parecer, esa sería una forma de responderle a Matías que está tranquila llevando este proceso, rodeado de las personas que más la quieren.

La foto de Matías Mier con otra mujer que no es la presentadora Melissa Martínez, desató una ola de comentarios en redes sociales. Foto: Instagram - Instagram

¿Quién es la mujer con la que fue fotografiado Matías Mier?

La imagen no es totalmente clara, de hecho, el rostro de la misteriosa mujer no se ve muy bien debido a la poca luz que había en el lugar. Sin embargo, el portal Futbolred, afirmó que ella es Comunicadora Social y Periodista, y que, supuestamente, estuvo trabajando en la oficina de prensa del Independiente Santa Fe, hasta hace poco. Ese sería el lugar donde se habrían conocido y enamorado. “Según contó una fuente cercana al club, a Matías lo pillaron y por eso hubo separación. Sobre la novia de Mier, solo se sabe que es mucho menor que el futbolista charrúa, y que decidió renunciar a su tarea en prensa, aunque no se sabe si la decisión de irse fue personal o fue obligada por las circunstancias”, afirma el portal de deportes.

