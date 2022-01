“Nacieron prematuras”: Adriana Lucía dio a luz a sus gemelas Carlota y Simona

En octubre del año pasado, la cantante Adriana Lucía confirmó a través de sus redes sociales que estaba embarazada y por partida doble. “Jamás se me pasó por la cabeza que iba a ser mamá de gemelos o gemelas. Fue totalmente espontáneo y fue en la primera ecografía en donde nos enteramos que no sería uno solo. Yo pensaba que el doctor me estaba ‘mamando gallo’ y me reí pensando que era una broma, pero me miró a los ojos y me dijo: ‘Se lo juro por mi mamá que es verdad’ y fue allí en donde supimos que la felicidad venía multiplicada”, escribió en su cuenta de Instagram hace unos meses.

Aunque todo parecía indicar que estaba muy bien, a sus 7 meses de embarazo Adriana Lucía se tuvo que enfrentar a una urgencia que la llevó a dar a luz prematuramente; así lo confirmó a través de un video. “Estamos muy felices de comunicarles la noticia. El día 2 de enero me hice una urgencia en la Clínica de la Mujer y nunca más salí…Mis niñas nacieron prematuras, pero están muy bien. Ellas nacieron el 11 de enero y no lo había hecho antes porque quería sentirme bien, que las niñas estuvieran muy bien para poderles dar esta noticia más tranquila”.

Según relató, las pequeñas a quienes llamaron Simona y Carlota estarán un tiempo en la clínica para recuperarse y ganar peso. En el clip, Adriana Lucía aparece con su esposo Felipe Buitrago y su hijo Salomón, quienes aprovecharon para pedir oración no solo por las niñas, sino por todos los bebés prematuros que en este momento se encuentran hospitalizados.

Varios famosos amigos de la cantante, comentaron la publicación y le dejaron mensajes de felicitación y apoyo. “Adri felicitaciones. Mucho amor y bendiciones para tus chiquitas”, “¡Dios es bueno! Y ya pronto podremos apapacharlas”, “en oración por esas princesas y por tu familia, que Dios derrame mil bendiciones”, “la familia más espectacular pero sobre todo también la más VALIENTE; Simona y Carlota son el fiel ejemplo de esa esencia de amor y fortaleza de ustedes y estarán pronto en sus brazos”.