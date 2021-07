“Necesitaba escapar”: Maluma y el motivo por el que casi abandona su carrera

Te puede interesar: Karol G: así suena ’200 Copas’, su nuevo tema musical

Juan Luis Londoño, Maluma, es uno de los grandes referentes del reguetón en el mundo. Con 27 años, ha alcanzado la cima del éxito con canciones como Felices los 4, Hawái, El perdedor, entre otras.

Como a casi todos los artistas del mundo, comenzar una carrera musical no es nada fácil. En una entrevista con la revista Rolling Stone, el colombiano contó que, al principio le cerraron muchas puertas para poder darse a conocer. “Es muy chistoso, porque me acuerdo de que cuando yo salía, la gente decía, ‘Él no es sino un niño bonito y no canta’”. Pese a las burlas, se llenó de motivación para superarse y ser reconocido hoy en día, como uno de los más famosos exponentes de música urbana. Recibió clases de canto, aprendió a tocar la guitarra y demostró que con su gran talento podía lograr grandes cosas.

Puedes leer: Loki, los misterios que dejó el final de su primera temporada

En su página de Facebook y en su canal de YouTube el cantante tiene una miniserie donde cuenta todas las dificultades que ha tenido con la fama. “Llegas a un punto donde te vuelves prisionero de ti mismo y justo ahí entiendes el precio de la fama, la soledad y los sacrificios”, aseguró. Entre otros detalles, confesó que tanto sacrificio le generó en un momento, ganas de renunciar y hacer un alto en su carrera musical. “Necesitaba escapar y desconectarme, ya que había trabajado intensamente sin parar en mi carrera durante siete años y llegué a cuestionarme si debía seguir creando música”, afirmó.

The Making of 7 Días en Jamaica - Episode Seven - ADN The Making of 7 Días en Jamaica - Episode Seven - ADN Posted by MALUMA on Monday, June 28, 2021

Ese momento lo vivió luego de que fuera nominado ocho veces al Latin Grammy pero no ganó ninguno, la frustración que sintió por poco acaba con su carrera. “¿Cuál es la maldición?…Tener la ilusión de ganarme un Grammy y llevarlo a mi casa, mostrarle a mi mamá y que se sienta orgullosa. Yo ni siquiera lo hago por mí, sino como para que las personas alrededor se sientan felices”, dijo en uno de los capítulos de la miniserie. Sin embargo, ese y todos los obstáculos de su vida han terminado motivándolo para ser cada día el mejor y llevar en alto el nombre de nuestro país.