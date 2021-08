“No cambiaría nada”: Carolina Cruz y su emotivo mensaje para su hijo Salvador

El 19 de febrero de este año la presentadora Carolina Cruz se convirtió en madre por segunda vez de su hijo Salvador. Tanto él como su hijo mayor, Matías, quien tiene 4 años se han convertido en los protagonistas de sus redes sociales.

Hace unos meses, Carolina dio a conocer que su bebé nació con tortícolis y, desde entonces, ha contado en sus redes sociales cómo avanza su estado de salud, que, afortunadamente, cada día es mucho mejor. “Empezamos a ver que ponía la cabecita más de un lado que del otro. Esta es una posición que adquieren los bebés en la barriguita de las mamás, no es nada grave ni es nada delicado, se puede tratar con terapias (…) nos dijeron que tenía torticolis el gordo, entonces empezamos con las terapias y vamos muy bien”, explicó por medio de un video en su cuenta de Instagram.

Ayer, el pequeño cumplió 6 meses y la presentadora le dedicó unas sentidas palabras, con a una fotografía donde aparece Salvador recién nacido junto a ella. “Llegaste hace 6 meses y aunque eres el más chiquito en Edad, eres mi MAYOR MAESTRO. No cambiaria nada, absolutamente nada de lo que he vivido y hemos vivido para tenerte hoy en mis brazos. GRACIAS por escogerme y darme el privilegio de ser tu MAMÁ”, con esas palabras inició el escrito.

Carolina Cruz afirmó que ha sido su pequeño hijo quien ha fortalecido su fe y la ha llenado de fuerza para luchar cada día por su familia. “GRACIAS por acercarme más y más a DIOS fortaleciendo mi FE, GRACIAS Por llenarme de fuerza y demostrarme a mí misma que nada me queda grande, GRACIAS porque me has enseñado a valorar cada segundo de mi vida a tu lado, en familia”.

La publicación ya cuenta con casi 173 mil likes y 3.700 comentarios, con los que los usuarios le han enviado mensajes de felicitación al pequeño Salvador. “Eres mi SALVADOR DE SUEÑOS, soy la mamá más ORGULLOSA, algún día te contaré cómo has logrado cambiar vidas… DIOS te bendiga y te siga llenando de LA SALUD QUE YA TIENES”, puntualizó la pareja del actor Lincoln Palomeque, padre de sus dos hijos.