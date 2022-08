“No está fácil enamorarme”: Andy Rivera cuenta por qué está soltero

Uno de los noviazgos más comentados de la farándula nacional fue el de Lina Tejeiro y Andy Rivera. La actriz y el cantante duraron más de 7 años juntos y, aunque se creía que ese amor ya era cosa del pasado, hace poco intentaron darse una nueva oportunidad que no resultó fructífera. Ahora, Lina está con el también cantante Juan Duque y, por su parte, Andy sigue soltero.

Hace unos días, el hijo de Jhonny Rivera reveló que estaba atravesando una difícil situación causada por una fuerte depresión que está logrando controlar con medicamentos y terapias.

¿Por qué Andy Rivera no ha vuelto a tener novia?

En los últimos días, el cantante pereirano estuvo realizando una serie de conciertos en Australia. En medio de su apretada agenda, sacó un tiempo para interactuar con sus 5,7 millones de seguidores. Allí reveló algunos detalles de su vida sentimental.

Un usuario le preguntó: “¿para cuándo la novia?”. El artista no tuvo problema en confesar la verdadera razón de su soltería. “No sé, creo que no está fácil enamorarme por ahora. Además, toda mi vida he estado ennoviado mi gente. Con la mamá de Helen arranqué muy jovencito, a los 13 años, y tuve una hija con ella. Luego, mi segunda relación fue larguísima… soy de relaciones largas. Creo que ahora voy a estar soltero”, dijo.

Enseguida, el intérprete de La tóxica contó que tiene preparada una canción que estrenará el día que vuelva a llegar a su vida una persona que lo enamore. “Si me vuelvo a enamorar es para casarme y dedicar esta canción que escribí. De hecho, la escribí anhelando y visualizando que esa persona llegue a mi vida”, aseguró.

El artista compartió un pequeño audio, en el que se alcanza a escuchar parte de la letra. “Te amo más de lo que te imaginas, siempre encontrarás mis brazos para cuidarte y protegerte para toda la vida”.

Otro usuario le hizo otra curiosa pregunta, refiriéndose a cuándo había sido la última vez que había tenido una relación íntima. Andy respondió: “Siempre me hago el loco para responder este tipo de preguntas, pero como ya voy a volver a ser virgen, ya no me da pena. Un hombre tiene que entender que en la vida no lo valida cuántas veces hace el amor o cuántas parejas tiene, hay muchas cosas diferentes que de verdad le dan valor a un hombre”, afirmó.

