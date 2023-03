“No han sido días fáciles”: Carmen Villalobos y la razón de su ausencia en redes

Además de ser una de las actrices más queridas de la televisión, Carmen Villalobos también se ha destacado por ser muy activa en sus redes sociales, especialmente en Instagram donde tiene 21,7 millones de seguidores. Allí, constantemente, la exesposa de Sebastián Caicedo suele mostrar varios detalles de su vida personal y profesional.

Te puede interesar: ‘La Descarga’: ¿Keyla le fue infiel a Breiner con Mel García? Esto reveló Byordy

¿Qué le pasó a Carmen Villalobos?

Durante los últimos días, la protagonista de Hasta que la plata nos separe estuvo ausente de sus redes sociales. Por supuesto, sus fanáticos se preocuparon porque, para ellos, no es normal que la novia de Frederik Oldenburg se “desaparezca” sin avisar.

Más noticias de Carmen Villalobos ¿Carmen Villalobos está embarazada de Frederik Oldenburg? Esto dicen en redes Una foto publicada por la actriz Carmen Villalobos encendió las alarmas de los seguidores sobre si estaría esperando su primer hijo con su novio Frederik Oldenburg. Leer aquí: ¿Carmen Villalobos está embarazada de Frederik Oldenburg? Esto dicen en redes Foto: Carmen Villalobos envió romántica dedicatoria a su novio Frederik Oldenburg Carmen Villalobos presumió de su amor por su novio Frederik Oldenburg. Este fue el mensaje que le dedicó. Leer aquí: Foto: Carmen Villalobos envió romántica dedicatoria a su novio Frederik Oldenburg

En las últimas horas, Villalobos apareció por medio de unas historias, sonriendo, como casi siempre, saludando a sus seguidores y, además, revelando el motivo de su ausencia.

De acuerdo con lo que dijo, los últimos días no han sido tan fáciles pues ha tenido que enfrentar algunas complicaciones de salud. “Hasta hoy poniéndoles la carita nuevamente, aprovechar que ya estoy arregladita para empezar mi día… Desde la semana pasada he estado bastante regular con mis alergias y eso, porque en Bogotá ha estado haciendo mucho frío, la lluvia y toda la cosa y me dio una gripa horrible”, aseguró.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Por qué Carmen Villalobos se alejó de las redes sociales?

Ese malestar que ha tenido ocasionado por la gripe hizo que la actriz se alejara de las redes para enfocarse en su recuperación y darle un respiro a su cuerpo para que descansara completamente. “No han sido días fáciles, entonces cuando estoy así, a parte porque pues me toca trabajar y exigirle a mi cuerpo el tripe, porque pues no está en el mejor momento, prefiero como tomar distancia, tomarme los medicamentos y hacer todo lo que me toca hacer para poder estar bien, para poder estar de pie y metiéndole la mejor energía y la mejor actitud a mi día a día, a las grabaciones, a todo, pero bueno ya me hacían falta y quería pasar por aquí a saludarlos”, agregó. Sus seguidores le han dejado mensajes deseándole una pronta recuperación.