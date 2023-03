‘La Descarga’: ¿Keyla le fue infiel a Breiner con Mel García? Esto reveló Byordy

La tensión se sigue apoderando del ‘Campamento musical’ de La Descarga, el templo de la música, que ya se encuentra en su recta final. Quedan solo dos participantes de cada equipo que siguen entregando todo de sí para llegar a la final, que será en los próximos días.

Te puede interesar: Piqué habla de Shakira: por primera vez se refirió a ‘Music Sessions #53′ con Bzrp

¿Qué pasó con Breiner y Byordy en ‘La Descarga’?

En el capítulo del pasado 13 de marzo se presentó la selección de Maía. Jair Santrich, Oropesa y Luisma cautivaron a los mentores, pero el joven vallenatero fue el eliminado por Marbelle, Gusi y Santiago Cruz, mientras que la intérprete de Ingenuidad salvó a Jair.

Más noticias de 'La Descarga' ¿Exparticipante de ‘La Descarga’ se molestó por comentario de Iván Lalinde? Durante la emisión de ‘Día a Día’, Leonela, quien fue eliminada del equipo de Marbelle, ‘frenó’ en seco a Iván Lalinde por este comentario. Leer aquí: ¿Exparticipante de ‘La Descarga’ se molestó por comentario de Iván Lalinde? El Puma de ‘La Descarga’, reveló que pasó con Laura Azul: “malinterpretaron cosas” En diálogo con Vea, El Puma Vallenato se sinceró sobre el supuesto romance con Laura Azul, lo que le dijo su esposa, y más detalles de su paso por ‘La Descarga’. Leer aquí: El Puma de ‘La Descarga’, reveló que pasó con Laura Azul: “malinterpretaron cosas”

Luego de la salida de Luisma, surgió una nueva polémica en La Descarga, el templo de la música. En el más reciente capítulo, Breiner Gaster se vio involucrado en una nueva discusión, esta vez con Byordy, quien aprovechó el momento para reunirse con algunos de sus compañeros, entre ellos, Dareska, Stefany Zabaleta y Oropesa.

El participante les contó que, supuestamente, hace un tiempo, Keyla salió del baño junto a Mel García y que, al parecer, se veían teniendo una relación muy estrecha. “Yo tengo una vaina aquí que tengo que decir... Yo estaba en el baño y venía saliendo Keyla con Mel del baño de las mujeres, ella muy dichosa y Mel se acercó y le dio un beso aquí (se señala el cuello) (...) Yo decía ‘Dios mío, esto es muy fuerte’, yo nunca imaginé que iba a confesarles esto, señores”, afirmó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Además, Byordy aseguró que ese episodio cariñoso no solo ocurrió con Mel García, del equipo de Marbelle, sino también con Luisma, el reciente eliminado de la Selección Rosa. “Ella le dice ‘Luisma, dime la verdad, ¿a quién le dedicaste Agua hot’ y él llega y le dice ‘a ti’. Ojo, no la estoy dejando mal, estoy diciendo la verdad”, aseguró.

Franco le contó a Breiner la situación

Al día siguiente, ellos deciden contarle a Franko, quien queda completamente sorprendido. Enseguida, él se fue a comentarle la situación a su amigo Breiner. “Byordy dijo que Keyla y Mel tenían algo y que usted estaba prácticamente de niño bobo (...) Y que usted no sabía nada, que no sé qué. ¿Cómo queda ella (Keyla) o cómo hará creer que queda usted también? Pues no me sentí muy cómodo cuando escuché eso (...) Lo dijo en un entrono de varias personas, entonces hay que evitar ese tipo de cosas que se pueden prestar para malos entendidos”, dijo.

Luisma habla de su relación con Keyla

Caracol Televisión entrevistó recientemente al cantante vallenato, a quien le preguntaron sobre lo que realmente pasó con la novia de Breiner. “Keyla es una gran amiga, una gran persona, la respeto musical y personalmente. Desde hace 8 años tenemos una linda amistad y qué bueno que pudimos compartir nuevamente una experiencia parecida. Me basta con decir que la quiero y la aprecio, sería chévere que nos encontráramos en este medio musical”.