Foto: Paris Hilton ya es mamá. Así fue su lucha para tener a su primer hijo

Hace unas horas, Paris Hilton sorprendió a sus millones de fanáticos en redes con el anuncio de la llegada de su primer hijo. junto a su esposo Carter Reum. La empresaria de 41 años, esposa de Carter Reum, publicó una foto de la mano del bebé agarrando su pulgar. “Ya eres amado más allá de las palabras”, escribió junto a la imagen, que ya tiene más de un millón de likes.

Su anuncio impactó a millones de internautas, quienes aseguran no haberla visto con una barriguita de embarazo, y fue así hasta que la revista People confirmó que la pareja recibió a su primer hijo a través de un vientre alquilado. Hilton y Reum, quien tiene una hija de 10 años, se comprometieron en febrero del 2021, después de más de un año de noviazgo, finalmente se casaron en 11 de noviembre de 2021, en una lujosa ceremonia. Siempre dejaron claro su deseo de convertirse en padres.

Paris está comprometida con Carter Reum Foto: Gett

La lucha de Paris Hilton para ser madre

Paris Whitney Hilton nunca ocultó su anhelo de ser madre, pero tuvo varios obstáculos para conseguirlo. Esta semana, recordó sus deseos en una entrevista para la revista People. “Siempre ha sido mi sueño ser madre y estoy muy feliz de que Carter y yo nos hayamos encontrado mutuamente. Estamos muy emocionados por formar una familia juntos y nuestros corazones están explotando de amor por nuestro bebé”, reveló.

La socialité también habló en repetidas ocasiones, sobre sus problemas de fertilidad, de hecho, en plena pandemia, decidió congelar sus óvulos para ser madre en un futuro. “Sabíamos que queríamos formar una familia y yo pensaba que ese era el momento perfecto porque el mundo estaba parado y yo, por lo general, estoy en un avión 250 días al año, ahora vamos a almacenar todos los óvulos y prepararlos, y tendremos toneladas de ellos esperando”, contó a People.

Un año después, en 2021, se sometió a un proceso de fertilización in vitro, y esperaba ansiosa poder tener mellizos. Sin embargo, sus planes cambiaron, pero al final logró lo que tanto deseaba: ser madre. Su proceso no fue nada fácil, y la mamá de la celebridad, Kathy Hilton, también habló de todas las pruebas que superó su hija en el pasado. “Son muy felices juntos y están deseando tener un hijo. Me rompe el corazón porque sé que Paris lo está intentando una y otra vez. Siempre le digo: ‘solo relájate, pero muchas personas luchan y no lo logran”, dijo hace un tiempo en el reality Real Houswives of Beverly Hills.

Kim Kardashian felicitó a Paris Hilton

Una de las mejores amigas de la empresaria, la también socialité Kim Kardashian, reaccionó a la noticia y comentó la publicación de Instagram. “¡Muy feliz por ustedes!”, dijo. Chrissy Teigen, esposa del cantante John Legend, también reaccionó “Un BEBÉ, felicitaciones, muy feliz por los dos”. Lindsay Lohan, Demi Lovato, Kris Jenner y cientos de famosos internacionales también los felicitaron.