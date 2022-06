“No sabía qué pasaba”: Núria Tomas en medio de ruptura de Shakira y Piqué

Desde que se conoció el escándalo de la separación entre Shakira y Piqué , su pasado también se volvió un tema de conversación alrededor del mundo.

Cuando ambos confirmaron que irían por caminos separados, las redes enloquecieron buscando una razón. Sin mucha explicación, muchos medios trajeron el nombre de Núria Tomás de vuelta al presente de la pareja.

La empresaria y mamá de dos hijos, mantuvo una relación con Gerard Piqué, justo antes de que el futbolista iniciara con Shakira en 2010. La española es hija de un importante empresario jamonero y contrajo matrimonio en el 2020 con el empresario Agustín Puig.

Núria Tomás sufrió fuertes críticas por separación de Shakira y Piqué

Más de un seguidor, y medios de todo el mundo, se encargaron de recordar a la exnovia del futbolista, aunque ni ella entendía qué pasaba.

Ahora, la española decidió hablar al respecto, como nunca lo había hecho, y desahogarse con los más de 16 mil seguidores que ganó en solo una semana desde que se supo el escándalo de la separación.

“Esta vez sí necesito decirles lo que pienso. Está bien lo de callar, lo sé hacer muy bien pero no sé si son las hormonas que esta vez no me ha ido bien. Ha sido una cosa y derribo total a mi teléfono mientras me ingresaban al hospital; horror. Con la noticia de mi expareja ni yo sabía qué había pasado, estaba concentrada en el proyecto y en parir a mi segundo hijo. No se puede evitar lo que digan, pero sí se puede evitar que sea verdad. Necesitaba hacer esto” finalizó la española en un video que publicó en su Instagram, donde aclara, durante cuatro minutos, que no la pasó bien, pues mientras estaba en trabajo de parto solo recibía críticas en todas sus redes sociales.

