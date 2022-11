Rodrigo Candamil habló sobre los rumores de separación de Adriana Romero

Aunque ninguno de los dos actores ha confirmado los rumores de separación, tampoco lo han negado en las recientes declaraciones públicas que han brindado. Adriana Romero y Rodrigo Candamil se casaron en 2003, y desde ahí se consolidaron como una de las parejas más estables de la farándula colombiana. Los artistas decidieron, desde hace unos años, alejar su vida privada de los reflectores públicos, pero cada tanto se mostraban con sus dos hijas, Martina y Guadalupe.

A pesar de sus intentos de alejar su intimidad de la prensa, sus nombres salieron a relucir hace algunas semanas, cuando el programa Lo Sé Todo mencionó una posible ruptura, después de más de veinte años juntos. Los rumores habrían iniciado desde finales del año pasado, cuando la pareja dejó de compartir recuerdos juntos en redes sociales. Ambos ya se pronunciaron, de manera separada, al respecto y esto dijeron.

La actriz Adriana Romero se refirió a los rumores de una supuesta separación de su esposo Rodrigo Candamil, después de 20 años de matrimonio. Foto: Instagram - Instagram

¿Rodrigo Candamil y Adriana Romero separados?

Adriana, hija de la actriz Judy Henríquez y el escritor Bernardo Romero Pereiro, fue la primera en responder las dudas de muchos de sus seguidores. “Les digo, Adriana Romero no habla de su vida privada. Nunca lo he hecho ni cuando empecé, ni ahora, ni nunca. ¿Por qué? Porque siento que, aunque soy una persona pública, la vida privada no se debe compartir, pues abre la puerta a muchas cosas que a mí no me gustan. Soy actriz y eso es lo que comparto con ustedes y mi público. Simplemente, estoy feliz y agradecida con Dios”, le dijo, hace unas semanas, al programa del Canal Uno.

Candamil fue tendencia hace unos días, cuando le preguntaron sobre su situación matrimonial. “Yo creo que esa historia es una historia maravillosa que no se puede definir como que se terminó. Es una historia que no solo va a ser parte de mi vida, sino de la de mis hijas”, mencionó el vallecaucano, de 46 años, sin confirmar o negar el asunto.