VIDEO: en medio de lágrimas, Cristina Hurtado se despidió de la televisión

Televidentes y seguidores de la presentadora antioqueña Cristina Hurtado quedaron sorprendidos con el más reciente episodio de Guerreros, emitido por el Canal 1.

Por medio de sus redes sociales, la paisa le advirtió a sus seguidores que haría un anuncio importante, en el programa en vivo. De hecho, por medio de la cajita de ‘preguntas y respuestas’ de Instagram los puso a adivinar de qué se trataba. Algunos imaginaron que la presentadora regresaría por unas semanas más para seguir conduciendo Guerreros mientras llegaba el momento de su parto. Otros, creyeron que daría el nombre de la madrina del equipo de las cobras que llegaría en su reemplazo.

Sin embargo, la noticia que dio Cristina terminó entristeciendo a los televidentes, aunque muchos ya lo esperaban. Entre lágrimas, la presentadora anunció que dará un paso al costado en la televisión para dedicarse 100% a su maternidad.

“Es un paso difícil de dar pero estoy muy agradecida por la oportunidad de haber hecho parte de esta familia. Yo soy una guerrera. Me genera mucho sentimiento porque uno cuando está embarazado se pone más sensible. Me da mucho sentimiento porque es una familia. este canal ha sido una experiencia muy bella en mi vida porque aquí valoran al ser humano. Aquí todos son importantes […]. Fueron años de muchas enseñanzas, muchos aprendizajes, risas y emoción”. expresó con su voz entrecortada.

La producción del programa le preparó un video recordando su recorrido en el reality, que, según Josse Narváez, marcó un antes y un después en la vida profesional de la también modelo.

“Perdón porque lloré mucho pero es que me tocaron las fibras y me dio sentimiento, fueron muchos los años en este programa. Gracias a todos y los quiero mucho”, dijo después a través de sus historias de Instagram.

