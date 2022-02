¿Nuevo amor? Lina Tejeiro presumió el especial regalo que recibió en San Valentín

Como es tradición en el mundo, cada 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín. Millones de enamorados presumen en las redes sociales cómo festejan el amor y la amistad, y muestran los regalos que los sorprenden o con los que halagan a sus parejas.

Como es bien sabido en el mundo del entretenimiento, la actriz Lina Tejeiro se ha convertido varias veces en tendencia por los pormenores sobre su vida profesional y amorosa. Después de terminar su noviazgo con Andy Rivera, tuvo una relación con Norman Capuozzo. Luego de eso, a la también influencer no se le ha vuelto a conocer otra pareja sentimental.

¿Lina Tejeiro ya tiene un nuevo amor?

La actriz sorprendió al publicar en sus redes sociales un especial regalo que recibió en el Día de San Valentín. Eso hizo levantar las sospechas de sus fanáticos de una supuesta nueva relación amorosa. “Eso fue Andy jajaja vas a ver tú”, “ella tiene varios pretendientes”, “quien haya sido, total que sea feliz con su nuevo amor”, “que sea de cualquiera lo importante es que sea feliz”.

En una oportunidad, Lina Tejeiro reveló la razón por la cual todavía no tiene novio. Según afirmó, le gusta vivir la vida mientras llega la persona indicada. “Me encanta mi soledad, pero sería una mentira decir que no extraño con quien arrucharme, con quien amanecer y a quien besarle esa trompa. He aprendido en esta soledad que definitivamente el día que quiera estar con alguien es porque quiero y no porque me siento sola”.