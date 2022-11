Peter Manjarrés y su esposa Tata Becerra revelaron detalles de su relación

Peter Manjarrés es uno de los artistas más representativos del vallenato. Recientemente, lanzó su nuevo álbum titulado Pedro, que generó cientos de comentarios, especialmente por la portada, donde el valduparense se dejó ver sin camisa y con tatuajes, algo que en él, es muy inusual.

En entrevista con la revista Vea, el intérprete de Obsesión y El amor de los dos, reveló algunos detalles sobre el álbum y cómo su esposa, Tata Becerra, lo apoya en cada uno de sus proyectos.

Cuéntanos sobre tu álbum ‘Pedro’

“Pedro es un álbum que es toda mi vida musical, mi experiencia, mis vivencias, me retrocedí también, me reencontré con ese niño soñador, con el que soñaba con la música vallenata, con la que aprendí, con la que me enamoré.

obviamente mi esposa hace parte fundamental porque ella tuvo la comprensión, que no es fácil, más de un año ausente, porque cuando yo me concentro en esto, lo hago de verdad, pero los resultados son positivos que es lo importante”.

La carátula del álbum fue muy controversial

“Yo sabía lo que iba a pasar porque están acostumbrados al Caballero del Vallenato, al que tiene la camisa, la corbata, el chaleco, el saco, el que siempre está cubierto, yo quería hacer algo que se saliera de lo común para llamar la atención. Ese fue el objetivo, que se volviera una controversia esta portada”.

¿Tata, cómo manejas la ausencia de Peter en la casa?

“Ya estoy acostumbrada un poco a la ausencia de Peter en casa por su trabajo, pero lo he apoyado mucho. Yo en casa soy papá, soy mamá, trato de no molestarlo mucho cuando está en concentración porque parece un futbolista que no se le puede hablar cuando está grabando, pero en lo que yo pueda colaborarle siempre lo hago, desde casa, con las niñas. Somos muy cómplices, yo diría que yo soy el estratega y ella es la cómplice”.

¿Para cuándo han pensado volver a ser padres?

“Ya nos estamos emocionando, porque Tata me decía en estos días ‘¿y cuándo será?’ y yo ‘el año entrante’, porque este ya se acabó. Estamos en una pelea si se va a llamar Peter o Pedro”.

¿Son celosos?

“Yo no soy celosa, para nada. Yo menos, no soy celoso. Ninguno de los dos somos celosos. Él no es celoso, pero todas las llamadas las hace por videollamada”.

¿Cuál es el secreto de ustedes para un matrimonio exitoso?

“La confianza, el temor a Dios es muy importante. Nosotros somos muy apegados a Dios, el querer darles una estabilidad a las niñas, explicarles a ellas también la ausencia del por qué el papá está fuera de casa, que a veces no es fácil para ellas, pero yo les explico. Creo que de las cosas que han servido para nuestra relación es también la cultura, somos de la misma tierra y aunque uno no crea, eso ayuda porque ya ella sabe cómo soy yo y yo la conozco como es ella. No somos perfectos y nos toleramos”.