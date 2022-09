¿Peter Manjarrés y su esposa Tata Becerra serán padres nuevamente? Esto se dice

Desde que Peter Manjarrés y María Alexandra Becerra , más conocida como ‘Tata’ se casaron, el 12 de agosto del 2016, los seguidores del cantante vallenato y de la empresaria no les pierden el rastro en sus redes sociales. La abogada, madre de Mariana y María del Carmen, comparte con sus 1.5 millones de seguidores, contenido de sus proyectos y de su familia, también muestra algunas actividades de su día a día.

Recientemente, la esposa del intérprete de Traga’o de ti compartió con sus fans que había experimentado una molestia cuando se dispuso a hacer su rutina diaria de ejercicio. El programa Lo sé todo publicó el video de la empresaria y con él, avivó los rumores de un posible embarazo.

¿Peter Manjarrés será padre nuevamente? Esto dijo su esposa Tata Becerra

Para junio de este año, en una entrevista con el medio mencionado, María Alexandra no escondió la posibilidad de tener un varón en la familia. Según sus palabras, Tata y Peter esperarían un año y medio para tener a su primer varón, al que llamarían Peter Jr.

“A veces el cuerpo no me da, me tocó salir del gimnasio porque me dio un mareo y unas ganas de vomitar horribles, estos días me he sentido súper mal, pero es que hoy sí no pude más, no sé qué tengo me va tocar hacerme unos exámenes, hoy no me dio el cuerpo para nada”, dijo Tata Becerra recientemente en sus redes sociales, y sus seguidores no perdieron la esperanza de que se tratara de un embarazo. Por el momento, la pareja no ha hablado al respecto.