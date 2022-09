Sudado de pollo de Paola Jara aún genera críticas. Esto contó la cantante

Ya ha pasado más de un año desde que la cantante de música popular Paola Jara quiso sorprender a su esposo Jessi Uribe con un almuerzo especial, mientras transcurría la cuarentena causada por el covid-19.

Los cantantes de música popular se casaron en Medellín. Foto: Instagram - Instagram

Todo iba bien, hasta que la pareja decidió publicar el resultado final del plato en sus redes sociales: un sudado de pollo, acompañado de arroz blanco, papa con una cama de caldo. Sin embargo, para su sorpresa, no recibieron buenos comentarios. Por el contrario, la artista fue fuertemente criticada, porque, según los internautas, era muy poco agradable a la vista, y que, se veía muy insípido.

¿Qué dijo Paola Jara sobre su sudado de pollo?

A raíz de tantos comentarios, la intérprete de Mala mujer decidió defenderse en sus redes sociales. Incluso, meses después, apareció mostrando el paso a paso de la receta. “La verdad, estoy que no sé si reírme o qué. No veo nada de raro en hacer un sudado de pollo. No era el mejor emplatado o servido, pero me quedó muy rico. Hice un almuerzo normal, caserito, con amor. ¿Así de desocupados están que se van a poner a hablar de eso?”, dijo.

El tema no ha quedado en el olvido. En una reciente entrevista con la presentadora Laura Acuña, la cantante reveló que la gente todavía no ha olvidado esa receta y que, todavía, le hacen bullying por eso. “En pandemia estuve un poquito desocupada entonces me dio por experimentar en la cocina. Todo el mundo cocinó, lavó platos, barrió, trapeó, y a mí me gusta... Resulta que hice un domingo un sudadito de pollo que es el plato favorito de Jessi y lo serví, y al ojo no se ve bueno, pero me quedó bueno el sudado de pollo y por eso me hicieron el bullying de la vida”, dijo la artista.

La presentadora de La Voz Senior se mostró extrañada con la anécdota de la cantante, pues, hasta el momento, no había escuchado ni visto nada relacionado con ese tema. Entonces, por eso, le pidió a Jara que le explicara qué tantas cosas le habían dicho, a lo que ella respondió: “que me quedó aguachento, que la papa no tenía color, que el pollo tan chiquito, esta es la hora y a mí todavía me mandan todos los días los almuerzos de muchas casas en Colombia cuando hacen sudado de pollo. Yo me lo disfruté mucho, me disfruté el bullying y todavía hago sudado de pollo porque por Jessi, él comería todos los días”.

La pareja tomó de buena manera los malos comentarios, e incluso, ellos mismos resultaron burlándose de la situación.