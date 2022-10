Pipe Bueno: edad, cuánto duró con Jessica Cediel, qué canción lo hizo famoso y más

Su nombre completo es Andrés Felipe Giraldo Bueno, pero es conocido artísticamente como Pipe Bueno. Desde hace varios años, se ha destacado como uno de los cantantes de música popular más escuchados en las diferentes plataformas digitales.

Pipe Bueno es uno de los cantantes de música popular más reconocidos del país. Conoce aquí más detalles de su vida. Foto: JAIRO QUINTERO - JAIRO QUINTERO

Desde muy pequeño aprendió a tocar la guitarra, y cuando cumplió 16 años comenzó su carrera artística. Una vez tuvo la oportunidad de encontrarse en una fiesta, a varios exponentes de música vallenata, quienes lo impulsaron a seguir esforzándose para sacar adelante su carrera. En 2008, y con el apoyo de sus padres y la producción de Iván Calderón, lanzó su álbum homónimo, fusionando el género vallenato y el popular.

¿Cuántos años tiene Pipe Bueno?

El cantante nació el 7 de febrero de 1992 en Cali, Valle del Cauca, aunque desde muy temprana edad se fue a Medellín junto con su familia. Actualmente tiene 30 años.

¿Cuál fue la canción que hizo famoso a Pipe Bueno?

Su primer álbum incluía la canción Recostada en mi cama, un sencillo compuesto por el mexicano Ernesto Pérez. Con ese tema se dio a conocer nacional e internacionalmente.

Después de ese gran éxito, lanzó No voy a morir, tema que lo llevo a posicionarse en los primeros lugares de las listas musicales, con más de 20 millones de visitas en YouTube. Luego llegaron otras canciones como Te parece poco, Si yo fuera ladrón y No me busques.

Su carrera se consolidó con varias giras por diferentes países de América Latina, además de recibir el premio Grammy Latino como Mejor Álbum Grupero. Ha realizado colaboraciones con J Balvin, Pipe Calderón, Wisin, Jowell & Randy, Maluma, entre otros artistas. Su segundo trabajo discográfico, Infinito, incluyó canciones como Te hubieras ido antes y Me enamoré.

¿Cuánto duró Pipe Bueno con Jessica Cediel?

Actualmente, el cantante de música popular sostiene una relación sentimental con la influencer Luisa Fernanda W, con quien tiene un hijo, Máximo, y espera la llegada, en los próximos días, del segundo, a quien llamarán Domenic. Sin embargo, hace unos años fue novio de la presentadora Jessica Cediel y su romance fue uno de los más comentados en la farándula nacional.

La bogotana le llevaba 10 años de diferencia, y aunque recibieron muchos comentarios porque ella era mayor y él menor, estuvieron juntos durante cinco años. Se conocieron cuando Jessica trabajaba en Muy buenos días. Al conocerla, el artista quedó cautivado, la invitó a salir, y aunque ella declinó las primeras invitaciones, más adelante comenzaron un romance.

¿Por qué Pipe Bueno y Jessica Cediel terminaron?

Según contó la bogotana, en entrevista con Andrés Wilches, los motivos que los llevaron a terminar fueron la distancia y los compromisos laborales de cada uno. Ella se había mudado a Estados Unidos para trabajar en Univisión, y el cantante se quedó en Colombia. Aunque terminaron hace varios años, quedaron en muy buenos términos y sostienen una gran relación como amigos.